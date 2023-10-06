上水仁濟醫院永隆幼稚園爆發手足口病　涉20學童

上水仁濟醫院永隆幼稚園爆發手足口病，涉及20名兒童，包括12男8女，年齡介乎3至5歲。他們自上月25日起先後出現口腔潰瘍、手或腳出現紅疹和發燒等病徵。全部病人已求醫，均無需入院，現時情況穩定。衞生防護中心人員已實地視察該校，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察，正繼續調查個案。
衞生防護中心發言人指，手足口病全年均會出現，而高峰期一般為5月至7月，10月至12月亦可能出現較小型高峰期。衞生防護中心的最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度正處於高水平，由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。
衞生防護中心呼籲
- 保持空氣流通
- 飯前、如廁後，以及處理尿片或其他被糞便沾污的物品後應洗淨雙手
- 保持雙手清潔，並用正確方法洗手。尤其是雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後），應立即洗手
- 打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物
- 經常清潔和消毒常接觸的物品表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾
- 用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物，然後用1比49稀釋家用漂白水消毒被污染的地方及鄰近各處，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾
- 病童應留在家中，直至發燒及紅疹消退，以及所有水疱結痂後才回校上課
- 減少到人多擠迫的地方
- 家長應與學校保持密切聯繫，讓校方知悉病童的最新情況