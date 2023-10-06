上水仁濟醫院永隆幼稚園爆發手足口病　涉20學童

上水仁濟醫院永隆幼稚園爆發手足口病，涉及20名兒童，包括12男8女，年齡介乎3至5歲。他們自上月25日起先後出現口腔潰瘍、手或腳出現紅疹和發燒等病徵。全部病人已求醫，均無需入院，現時情況穩定。衞生防護中心人員已實地視察該校，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察，正繼續調查個案。

衞生防護中心發言人指，手足口病全年均會出現，而高峰期一般為5月至7月，10月至12月亦可能出現較小型高峰期。衞生防護中心的最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度正處於高水平，由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。