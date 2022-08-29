上水傷人刑毀案拘6漢　報案男亦涉刑毀等被捕

一名27歲男子早前於上水符興街及新康街交界被人襲擊及破壞其車輛，受傷送院；一間位於上水新健街的酒吧及一間位於上水新豐路的食肆各遭一輛私家車撞毀捲閘，現場兩輛懷疑涉案汽車均為失車，經調查後懷疑兩宗案件有關，之後於上水區展開拘捕行動，6名年齡介乎35歲至62歲男子涉嫌傷人、刑事毀壞等罪被捕；報案男子亦涉嫌刑事毀壞、行駛虛假文件及未經授權而取用運輸工具被捕，所有被捕人士已獲准保釋候查。

警方於本月22日晚上約11時45分接獲一名27歲男子報案，指於上水符興街及新康街交界被人襲擊及破壞其車輛，該名男子其後清醒被送往北區醫院治理，現已出院。另外，警方於本月23日凌晨4時51分接報，指一間位於上水新健街的酒吧及一間位於上水新豐路的食肆各遭一輛私家車撞毀捲閘。警方到場調查，於現場發現兩輛懷疑涉事私家車，惟私家車司機並不在場，經調查後確認兩輛私家車均為失車。