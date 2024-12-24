上水奪命工傷｜工友無即時報警自行送院　死者胞弟質疑僱主隱瞞實情

死者胞弟稱兄長於所屬公司工作超過40年，「類似公司開國功臣，係吊雞車嘅領航員，又係搬運工人、顧問，會提拔後輩，講解工作流程。」惟事發至今，僱主及承建商至今未有向家屬交代事發原因及經過，更加無法接受在場人士沒有報警的處理手法，質疑有人存心隱瞞逃避責任，他不忿批評「意外歸意外，我哋接受（死訊），但係處理過程有好多疑點。點解唔叫白車？消防局喺附近3分鐘，北區醫院10分鐘，搵自己車去，傷勢咁嚴重嘅人，再移動佢會唔會有後遺症呢？唔可以接受呢個情況。」；又指不能相信有關兄長當時是清醒的說法，「佢（死者）係有多處傷痕，有骨折。咁重傷勢仲喺醒，我唔信囉！」

事發於昨日（23日）早上9時許，72歲男工黃樹添偕一名貨車司機和一名跟車雜工，運送一批10多條不鏽鋼水管到4個目的地。貨車抵達首個目的地上水圍文閣村上水鄉蓄洪池後，死者在貨車左邊解除綁帶後，其中4條水管便衝破車尾的防墮木柱滾下。貨車司機與另一雜工上前查看，已見他倒在地上頭部流血。據了解，當時男工沒有被水管壓住，仍能張開眼睛及用力呼吸。工友估計傷勢不嚴重，遂安排另外兩名工友駕車將他送往北區醫院；貨車則繼續運送水管往其他目的地。惟死者被送抵北區醫院後，被發現已經沒有呼吸脈搏，經搶救後證實不治。醫院報警，警方於案發現場約1公里外發現涉案吊臂車，案件列作工業意外跟進。該批水管分別長約3至4米，直徑由33厘米至1米不等，每條重達200至500公斤，以綁帶橫跨左右兩邊，綁住固定在貨車尾架，車尾左右兩邊各有兩條木柱阻擋水管墮下。