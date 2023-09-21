上水比諾中英文幼稚園負責人涉偽造文件被捕　家長憂學校結業校方貼聲明

上水比諾中英文幼稚園，上月因財政等未達教育局滿意水平，被當局撤銷幼稚園教育計劃資格，66歲負責人近日則涉嫌偽造文件被捕，據悉該負責人曾修改一封轉發予家長的公函。有幼稚園家長憂慮學校結業，計劃安排子女轉校，校方則貼出聲明指近日有訊息「尚未明確且誤導」，聲言會「嚴正跟進處理」，以及保留追究權利。教育局已提醒學校向家長說明，8月中後取錄的新生要支付全額學費，家長有需要可向當局查詢。

積金局：截至8月仍拖欠55名員工118萬強積金供款

積金局表示，十分關注比諾教育機構陷入財困的事件，並高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。積金局指，比諾教育機構持有5間幼稚園及幼兒園。根據局方記錄，該機構屢次拖欠強積金供款。在積金局主動介入及調查下，自2020年1月，已成功為88名受影響僱員追回約300萬元的供款及附加費。有關欠款已經由受託人直接存入受影響僱員的強積金帳戶。

局方又指，根據調查資料顯示，截至今年8月份，該機構仍未為55名員工繳交強積金供款，涉及金額總數約118萬元， 積金局已就當中約 80萬代受影響僱員向法庭作出民事申索。至於近月拖欠的38萬元供款，積金局亦即將向法庭作出民事申索 ，追討拖欠的強積金供款及附加費。