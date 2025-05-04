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2025-05-04 09:24:56

上水清河邨「蜘蛛俠」爬外牆水管 高空飛躍嚇煞街坊 涉藏海洛英被捕(有片)

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上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。

上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。

上水一名懷疑吸毒的50歲姓鄧男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。消防游繩而下救人，男子玩命兩小時後爬入一單位返回安全地方，送院檢查時更情緒激動大吵大鬧稱：「唔關我事㗎！救命呀！」。

玩命兩小時後返回安全地

警方表示，周六下午約5時，男子家人報案，指男子在清譽樓的單位內情緒激動。警員到場，男子拒絕合作並爬出窗外。他其後自行爬回另一單位。警員在男子住所檢獲約1.3克海洛英。他涉嫌管有危險藥物及高空墮物被捕，案件交由大埔警區刑事調查隊第四隊跟進。
 

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上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。(香港交通及突發事故報料區fb) 上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。（清河邨 & 祥龍圍邨fb） 上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。（清河邨 & 祥龍圍邨fb） 上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。（清河邨 & 祥龍圍邨fb） 上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。（清河邨 & 祥龍圍邨fb） 上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。（清河邨 & 祥龍圍邨fb） 上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。(香港交通及突發事故報料區fb) 上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。消防游繩而下救人。（清河邨 & 祥龍圍邨fb） 上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。(香港交通及突發事故報料區fb) 上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。(香港交通及突發事故報料區fb)

懷疑吸毒後情緒激動  兒子報警求助

該名男子於單位內懷疑吸毒後突然情緒激動，亂擲物品包括掛畫、碎石、玻璃等掉落街，兒子下午5時報警求助，其間他爬出外牆沿水管爬上爬落。消防接報到場鋪開氣墊，警方亦拉起封鎖線，大批街坊圍觀。

片段顯示，男子在20多層高外牆爬上爬落，更跳向相隔3米闊的另一邊水管，驚險萬分，嚇得街坊尖叫，可見其手部有血漬。亦有片段顯示，消防員從天台游繩而下救人，事主見消防靠近則向下爬，拉開雙方距離。

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至晚上7時03分，事主爬入一單位脫險，他手部擦傷。救護員到場將他送北區醫院治理，惟他情緒激動大吵大鬧，不停表示：「唔關我事㗎！救命呀！」。警員一度把案件暫列「發現精神紊亂人士」，後改為以涉管有危險藥物拘捕該名50歲姓鄧男子，事件原因仍有待調查。

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