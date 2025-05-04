上水清河邨「蜘蛛俠」爬外牆水管 高空飛躍嚇煞街坊 涉藏海洛英被捕(有片)

上水一名男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。

上水一名懷疑吸毒的50歲姓鄧男子周六（3日）化身「蜘蛛俠」，在清河邨清譽樓的外牆水管爬上爬落，更身手敏捷大玩「高空飛躍」，跳去相隔3米闊的另一邊水管，險象橫生嚇煞街坊。消防游繩而下救人，男子玩命兩小時後爬入一單位返回安全地方，送院檢查時更情緒激動大吵大鬧稱：「唔關我事㗎！救命呀！」。

玩命兩小時後返回安全地

警方表示，周六下午約5時，男子家人報案，指男子在清譽樓的單位內情緒激動。警員到場，男子拒絕合作並爬出窗外。他其後自行爬回另一單位。警員在男子住所檢獲約1.3克海洛英。他涉嫌管有危險藥物及高空墮物被捕，案件交由大埔警區刑事調查隊第四隊跟進。

