上水破製太空油毒品工場 3同校學生涉案被捕

太空油已列為毒品，執法部門在不同途徑加強打擊。警方在過去18日打擊三合會活動中，拘122人；當中在上水金錢村太空油毒品的製毒工場及儲存倉，檢獲市值超過100萬元的太空油毒品，拘捕3名14至18歲的青少年，涉嫌干犯製造危險藥物罪被捕。據了解，3人曾就讀同一學校，互相認識，每製作一粒太空油毒品獲6元報酬。
被捕的2男1女，分別14歲、16歲及18歲，均有黑社會背景，就讀同一學校，其中18歲的少年早前輟學。警方於周二(8日)突擊搜查金錢村一間村屋，檢獲60公升香味煙油、450克懷疑製作太空油主要成分的依托咪酯粉末、712粒懷疑太空油煙彈，一批製毒工具，包括煮食爐、量杯、針筒及煙彈。初步調查相信，有人在工場內，將依托咪酯粉末與煙油加熱混和。據指，有人被毒販利用，並招攬兩名年紀較小的同校學生；而每製作一粒太空油毒品可收取6元報酬。
新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟交代案情指，檢獲粉末及煙油可製2,200粒太空油毒品，主要供應元朗區一帶非法娛樂場所或網上出售。警方相信毒販利用青少年販毒，以廉價報酬或免費毒品作招徠，對此予以強烈譴責，定會向法庭申請加刑；指近年濫用太空油毒品情況十分嚴重，2023年共錄得7宗有關案件拘捕8人，去年錄得195宗拘捕278人，當中61人為21歲以下青少年。
連同金錢村案件，警方於3月24日至4月10日打擊活躍於元朗區的三合會組織，拘122人，包括74男48女(14至67歲)，包括三合會骨幹，涉經營非法賭博場所、在非法場所內賭博、經營無牌酒吧、在無牌酒吧內飲酒、製毒及洗黑錢等罪。戴玉麟指，探員搗破3個非法賭博場所及3個無牌酒吧，檢獲大量賭具、酒精飲品，市值逾50萬元。
他又指，非法娛樂場所警覺性高，設於工廈、三無唐樓，並於外圍設置大量閉路電視作監察，熟客或經人介紹才可入內；又指場所的隔音設施良好，附近居民不易察覺。