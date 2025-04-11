上水破製太空油毒品工場 3同校學生涉案被捕

太空油已列為毒品，執法部門在不同途徑加強打擊。警方在過去18日打擊三合會活動中，拘122人；當中在上水金錢村太空油毒品的製毒工場及儲存倉，檢獲市值超過100萬元的太空油毒品，拘捕3名14至18歲的青少年，涉嫌干犯製造危險藥物罪被捕。據了解，3人曾就讀同一學校，互相認識，每製作一粒太空油毒品獲6元報酬。

被捕的2男1女，分別14歲、16歲及18歲，均有黑社會背景，就讀同一學校，其中18歲的少年早前輟學。警方於周二(8日)突擊搜查金錢村一間村屋，檢獲60公升香味煙油、450克懷疑製作太空油主要成分的依托咪酯粉末、712粒懷疑太空油煙彈，一批製毒工具，包括煮食爐、量杯、針筒及煙彈。初步調查相信，有人在工場內，將依托咪酯粉末與煙油加熱混和。據指，有人被毒販利用，並招攬兩名年紀較小的同校學生；而每製作一粒太空油毒品可收取6元報酬。