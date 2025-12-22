上水粉嶺冬至停水　凌晨約1時半完成維修恢復食水供應（更新）

發生滲漏的是一條直徑400毫米的食水供水管，事件一度影響約3,700戶居民及天平商場的食水供應，水務署在天平邨設置臨時取水點。水務署表示，維修期間，與北區民政事務處、當區區議員、關愛隊、房屋署及屋苑管理處保持緊密溝通，共同為受影響居民及商戶提供適切協助，並再次就事故造成不便致歉。

【12月22日07:20更新】 水務署於今日(22日)凌晨約2時15分於社交平台Facebook「滴惜仔 Water Save Dave」專頁發文表示，經本署工程團隊的搶修，上水掃管埔路的緊急水管維修工程已經完成，食水供應亦已於22日凌晨約1時30分恢復正常。

【12月21日21:16更新】水務署指，為減低對市民的影響，本署工程人員隨後一直進行供水調度，以收窄受影響範圍。在完成供水調度後，粉嶺聯和墟及翠麗花園一帶，以及天平邨天賀樓、天祥樓及天怡樓的食水供應於今日下午已回復正常。為配合緊急水管維修工程，現時天平邨天朗樓、天美樓、天明樓、天喜樓、安盛苑(共約3700戶)及天平商場食水供應仍受影響。本署已增派水車及水缸為受影響居民及商戶提供臨時食水。

上水新運路靠近掃管埔路的單車徑出現水管滲漏，令上水及粉嶺多個屋苑的食水供應受影響。水務署於上水天平邨設置臨時取水點，並安排水車及水箱提供食水，吸引大批居民前來排隊取用。民政事務總署在社交平台表示，目前已有部分地區的食水供應逐步恢復；民政處已與水務署保持緊密聯繫，並在天平邨多個位置設置水車及大型水缸，為居民提供備用食水。同時，關愛隊亦到場協助，設立臨時資訊服務站，方便居民查詢及尋求支援。

居民做冬計劃有變

部分居民指出，早上約11時便察覺到停水情況，但至今仍未清楚何時能恢復供應，因此在冬至晚上只好選擇與家人外出用餐。另有居民提到，原本打算在家中過節，甚至已經準備好食材，卻因突然停水而感到失望。