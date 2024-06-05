上水綠的撞倒9歲女童不顧而去 涉案司機今自首涉駕駛「影子的士」（更新）

事發於上周六（1日）上午約11時，一輛綠的沿上水寶石湖路行駛，一名9歲女童於寶石湖路近寶運路交界過馬路時，遭該輛綠的右側撞倒，即時倒地，惟的士於意外後沒有停下，不顧而去。女童其後自行起身，一名白髮途人見狀立即上前安慰女童，並報警求助。據悉女童頭、手及腳部擦傷，牙齒受損。警方和救護員接報後趕至現場，將受傷女童送往北區醫院治理。警方將案件列「交通意外有人受傷-不顧而去」處理。

上水寶石湖路上周六（1日）發生一宗綠的撞倒女童後不顧而去一案。消息稱，涉事的士司機於今日（5日）早上到警署自首，事件中懷疑有人掛「影子」車牌，目前在上水警署扣查，案件交由大埔警區重案組調查。

有車cam片段拍攝到事發一刻，據了解，該輛綠的駛入只可右轉的線道，但最後卻直駛，當時交通燈號為紅色；而女童在行人綠燈閃動期間跑過行人過路處，的士亦沒有停下。事發後，亦有人上載短片，影片中可見女童受驚哭泣，途人則安慰她表示「小朋友你等一陣，你爸爸應該好快到」。事件引來網民熱議，並於網上「緝兇」，指「當時司機係衝燈，所以撞到小朋友」。

昨日（4日）晚上一名自稱為女童家長的人士於網上社交平台上載9張傷勢圖片，顯示女童額頭及右面頰有瘀青，牙齒及上唇亦受損，手臂、雙膝及盆骨位置仍遺有瘀傷及擦傷，並撰文表示「我知道有好多人關心小妹妹嘅近況同埋傷勢。多謝大家關心。」

司機涉6宗罪被捕

警方今日（5日）下午交代案情，大埔警區重案組高級督察黎柱鋒表示，事發於上周六（5日），該車輛沿上水寶石湖路行駛，違反交通標誌，並且衝紅燈，再駛入一個正值綠燈的行人過路處，撞到一位8歲正在過路的女童，肇事車輛撞到女童後沒有停車，直接駛走。女童其與被送往北區醫院治療，同日出院。女童手、腳及額頭擦損、有瘀傷，以及被撞甩一隻牙，案件交由大埔警區重案組接手跟進調查。調查後確定車輛使用假牌，翻查閉路電視後，於昨日（4日）晚上在上水粉嶺圍停車場尋獲涉事車輛，同時發現車輛沒有登記，其後查得司機身分並追捕。至今日凌晨，該名56歲姓蔡本地男子，於上水警署自首，他報稱為商人，以涉嫌「危險駕駛」、「發行意外後沒有停車」、「發生意外後沒有報案」、「使用虛假文書」、「駕駛沒有登記車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」被捕，現正被扣留調查。

最高可被判囚7年

警方新界北總區交通部署理總督察李君豪表示，警方嚴厲譴責該名的士司機不負責的行為，根據條例，危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，一經定罪，最高可被判監禁7年，及罰款5萬元。