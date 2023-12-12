上水蓮塘尾取消 加入馬鞍山恆光街用地 新增改建5空置校舍提供600伙簡約公屋

房屋局將就第二批簡約公屋項目向立法會申請撥款，所提交文件透露將縮減新界項目規模，包括不再推展上水蓮塘尾項目，同時會改裝4間位於市區和1間在新界的空置校舍，共提供約600伙，又新加入可提供860伙位於馬鞍山恆光街的項目。政府消息指，約3萬個簡約公屋單位供應目標維持不變，但位於市區或擴展市區項目達約1.6萬伙，佔比逾半。至於造價方面亦將下調，第二批項目所需的工程總撥款由原來估算的約115.3億元，降至約98.4億元。
第二批簡約公屋涉及4個項目，分別為上水蓮塘尾、屯門第54區、柴灣常安街/常平街，以及屯門小欖樂安排，合共涉及約1.3萬伙。房屋局最新決定不再推展約佔1,100伙蓮塘尾項目，樂安排項目亦由5,000個單位減至4,200個單位。房屋局另加入馬鞍山恆光街政府用地的項目，約提供860個單位，柴灣常安街/常平街和屯門第54區則合共增加約440個單位。
5個空置校舍4個位處市區
房屋局擬把5個空置或即將空置校舍改裝成「簡約公屋」，合共提供約600個單位，其中4個位於市區，包括觀塘順安邨基督教聖約教會堅樂第二小學、九龍灣彩石里前聖若瑟英文中學、觀塘順安邨迦密梁省德學校及黃大仙竹園南邨浸信會天虹小學等，分別提供110伙至150伙。位於新界的為上水彩園邨東華三院馬錦燦紀念小學(彩園分校)，預計提供110伙。經修訂後的第二批「簡約公屋」項目共可提供約1.3萬個單位，全數約3萬個簡約公屋單位供應目標亦維持不變。
第二批項目工程總撥款降至約98.4億元
房屋局最新亦公布調低「簡約公屋」造價，主因首批項目的回標價錢，比原先估算少兩成(約30億元)，第二批項目所需的工程總撥款可調低15%(16.9億元)，至98.4億萬元；兩批項目較原先估算節省46.9億元。建築署最新估算，高層簡約公屋樓宇的平均單位造價可由今年初估算的約65萬元，下調至約59萬元；改裝校舍的平均單位費用為約50萬元。