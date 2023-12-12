上水蓮塘尾取消 加入馬鞍山恆光街用地 新增改建5空置校舍提供600伙簡約公屋

房屋局將就第二批簡約公屋項目向立法會申請撥款，所提交文件透露將縮減新界項目規模，包括不再推展上水蓮塘尾項目，同時會改裝4間位於市區和1間在新界的空置校舍，共提供約600伙，又新加入可提供860伙位於馬鞍山恆光街的項目。政府消息指，約3萬個簡約公屋單位供應目標維持不變，但位於市區或擴展市區項目達約1.6萬伙，佔比逾半。至於造價方面亦將下調，第二批項目所需的工程總撥款由原來估算的約115.3億元，降至約98.4億元。

第二批簡約公屋涉及4個項目，分別為上水蓮塘尾、屯門第54區、柴灣常安街/常平街，以及屯門小欖樂安排，合共涉及約1.3萬伙。房屋局最新決定不再推展約佔1,100伙蓮塘尾項目，樂安排項目亦由5,000個單位減至4,200個單位。房屋局另加入馬鞍山恆光街政府用地的項目，約提供860個單位，柴灣常安街/常平街和屯門第54區則合共增加約440個單位。