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2025-01-17 04:31:46
日報

上水金行劫案 失150萬金飾 23歲非華裔落網 追緝在逃者

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上水金行劫案 南豐珠寶 打劫

數名蒙面賊前日打劫上水一間金行。

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上水前日發生珠寶金行劫案。4名蒙面男子持刀及鐵錘闖入新豐路一間金舖行劫，掠去一批總值約150萬元金飾後，登上附近接應一輛私家車逃去。期間賊車在林錦公路與另一輛私家車相撞，賊人棄車而逃，警方接報到場，經調查後在元朗八鄉一間石屋，拘捕一名非華裔男子，起回部分贜物，正追緝其他在逃人士。

 

上水金行劫案 南豐珠寶 打劫

警方起回部分懷疑贓物。

劫案於前日傍晚6時半發生，現場為新豐路101號南豐珠寶行。案發時，4名身穿黑外套男子、頭戴黑色帽並帶上口罩突然闖入，並用鐵錘扑碎多個飾櫃，掠去約86件金手鐲和金鏈，約值150萬元。賊人得手後瞬即逃離現場，有目擊者指賊人走過對面行車線登上一輛私家車逃去無蹤。

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約半小時後，懷疑賊車在林錦公路一迴旋處，與私家車相撞，車上賊人棄車而逃，37歲私家車司機報稱不適需送院。警方接報到場，在賊車上檢獲2把利刀及一個鐵錘，疑為犯案工具，以及檢獲懷疑為賊人所穿衣物及口罩。

警方根據情報於昨凌晨2時到八鄉一間石屋，拘捕一名23歲持香港身份證非華裔男子，在屋內發現5件懷疑金飾，懷疑贓物。據指，被捕人巴基斯坦籍，報稱技工，警方暫控搶劫罪，周六在屯門裁判法院提堂。

賊人兩日前曾踩線

警方新界北總區重案組總督察羅禮謙表示，根據調查，於案發前兩日，該輛賊車曾駛到金舖附近一帶疑似踩線。警方正全力緝拿其他在逃人士及失物下落，拘捕行動仍在進行。

警方提醒商戶，年近歲晚要提高警覺，亦要加強保安措施，包括在櫥窗和飾櫃加裝強化玻璃和鋼條等。如發覺有可疑人出現在店鋪附近，請盡快通知警方。

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