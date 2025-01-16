上水金行劫案 23歲巴籍男八鄉石屋落網 警仍追緝5匪(更新)

上水發生珠寶金行劫案。4名男子持刀及鐵錘昨日傍晚約6時半闖入新豐路101號金舖「南豐珠寶」行劫，得手後登上附近接應一輛私家車，往上水區鄉事委員會方向逃去。警方將案列作行劫，正展開追捕行動。消息指，其中一名巴基斯坦籍疑犯在八鄉一間兩層高石屋落網，警方繼續追緝另外五名在逃匪徒。 警方至昨晚接報，指一輛與案有關的私家車在林錦公路梧桐寨附近撞倒另一輛私家車，車上3名男子逃去，另一輛私家車司機輕傷送院。消息指警方在山邊檢獲5隻金手鈪，懷疑是賊贓，再根據情報到距離撞車地點1.8公里，一間兩層高石屋拘捕一名疑犯，起回多5條金鏈。 被捕23歲巴基斯坦籍男子持香港身份證，報稱裝修工人，警方繼續追緝另外五名在逃匪徒。

4名穿黑外套戴黑色帽男洗劫珠寶金行

網上流傳行劫一刻片段，4名身穿黑外套男子，頭戴黑色帽並帶上口罩，在金舖飾櫃內大肆搜掠，當中有人手持大鐵錘，亦有人持刀，4人將金飾放入背囊或行李袋後離開，警鐘不停鳴響，有人大叫「打劫」。賊人得手後瞬即逃離現場，有目擊者指賊人走過對面行車線登上一輛私家車逃去無蹤。

櫥窗飾櫃玻璃碎裂，展示架東歪西倒，警方接報到場，在現場搜證，並展開追捕行動。至晚上7時，懷疑賊車疑與另一私家車在林錦公路近梧桐寨附近相撞，4名非華裔男子慌忙落車往嘉道理農場方向逃去。被撞私家車司機報稱不適須送院，警方正在附近一帶搜捕賊人。