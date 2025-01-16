上水金行劫案 23歲巴籍男八鄉石屋落網 賊車兩日前曾踩線（更新）

【1月16日更新】警方今日（16日）下午舉行記者會交代案件，指4名蒙面匪徒昨日闖入金舖後，手持鐵錘扑毀櫥窗及飾櫃，用利刀指嚇店員，其後大肆搶掠，掠去多件金飾，包括龍鳳金鈪及金鏈，價值逾150萬元。匪徒得手後，立即登上一輛賊車並往錦田方向逃去，至林錦公路一個迴旋處時，與一輛私家車發生相撞，撞車後跳車逃去，於車上遺下利刀和鐵錘，車禍中傷及一名無辜的私家車男司機，他頸傷送院，留院治療。

23歲非華裔男暫控一條搶劫罪

警方其後於山邊尋獲相信屬於賊人的衣物和口罩，另外亦發現，該輛賊車曾於案發前兩日前往店舖踩線，顯示這是一宗有預謀及組織的案件。警方今日凌晨於八鄉拘捕一名持香港身份證的23歲非華裔男子，報稱技工，他將被暫控一條搶劫罪，並將於1月18日押解至屯門裁判法院提堂。