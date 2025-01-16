上水金行劫案 23歲巴籍男八鄉石屋落網 賊車兩日前曾踩線（更新）

【1月16日更新】警方今日（16日）下午舉行記者會交代案件，指4名蒙面匪徒昨日闖入金舖後，手持鐵錘扑毀櫥窗及飾櫃，用利刀指嚇店員，其後大肆搶掠，掠去多件金飾，包括龍鳳金鈪及金鏈，價值逾150萬元。匪徒得手後，立即登上一輛賊車並往錦田方向逃去，至林錦公路一個迴旋處時，與一輛私家車發生相撞，撞車後跳車逃去，於車上遺下利刀和鐵錘，車禍中傷及一名無辜的私家車男司機，他頸傷送院，留院治療。
23歲非華裔男暫控一條搶劫罪
警方其後於山邊尋獲相信屬於賊人的衣物和口罩，另外亦發現，該輛賊車曾於案發前兩日前往店舖踩線，顯示這是一宗有預謀及組織的案件。警方今日凌晨於八鄉拘捕一名持香港身份證的23歲非華裔男子，報稱技工，他將被暫控一條搶劫罪，並將於1月18日押解至屯門裁判法院提堂。
新界北總區重案組總督察羅禮謙表示，現時警方只尋回少數失物，正全力追查失物及緝留涉案人士，相信全部匪徒為非華裔男子，未有證據顯示犯罪團伙由三合會操控。由於行動仍然繼續，拘捕行動細節未能公布。
【1月15日更新】上水發生珠寶金行劫案。4名男子持刀及鐵錘昨日傍晚約6時半闖入新豐路101號金舖「南豐珠寶」行劫，得手後登上附近接應一輛私家車，往上水區鄉事委員會方向逃去。警方將案列作行劫，正展開追捕行動。消息指，其中一名巴基斯坦籍疑犯在八鄉一間兩層高石屋落網，警方繼續追緝另外五名在逃匪徒。
警方至昨晚接報，指一輛與案有關的私家車在林錦公路梧桐寨附近撞倒另一輛私家車，車上3名男子逃去，另一輛私家車司機輕傷送院。消息指警方在山邊檢獲5隻金手鈪，懷疑是賊贓，再根據情報到距離撞車地點1.8公里，一間兩層高石屋拘捕一名疑犯，起回多5條金鏈。 被捕23歲巴基斯坦籍男子持香港身份證，報稱裝修工人，警方繼續追緝另外五名在逃匪徒。
4名穿黑外套戴黑色帽男洗劫珠寶金行
網上流傳行劫一刻片段，4名身穿黑外套男子，頭戴黑色帽並帶上口罩，在金舖飾櫃內大肆搜掠，當中有人手持大鐵錘，亦有人持刀，4人將金飾放入背囊或行李袋後離開，警鐘不停鳴響，有人大叫「打劫」。賊人得手後瞬即逃離現場，有目擊者指賊人走過對面行車線登上一輛私家車逃去無蹤。
櫥窗飾櫃玻璃碎裂，展示架東歪西倒，警方接報到場，在現場搜證，並展開追捕行動。至晚上7時，懷疑賊車疑與另一私家車在林錦公路近梧桐寨附近相撞，4名非華裔男子慌忙落車往嘉道理農場方向逃去。被撞私家車司機報稱不適須送院，警方正在附近一帶搜捕賊人。