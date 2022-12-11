上海「金庸展」閉幕 共吸引6萬人次入場

由香港特別行政區駐上海經濟貿易辦事處主辦和康樂及文化事務署協辦，以著名報人和作家查良鏞（筆名金庸）為主題的展覽「金庸展—上海站」今日（11日）在上海圖書館東館圓滿閉幕。

「金庸展—上海站」是駐滬辦在華東地區慶祝香港回歸祖國25周年的旗艦活動，展出展品約300件，包括查良鏞博士的珍貴手稿、曾用過的文具、印章和棋盤等私人物品，以及連載其小說的報刊、小說初版、影視素材等，向內地民眾介紹其早期事業、小說創作歷程及其作品對流行文化的影響。

為配合展覽，上海圖書館亦借出珍貴館藏於展覽展出，包括查良鏞博士祖父查文清的鄉試朱卷及會試朱卷，以及查氏家族的族譜。展覽同時展出多名香港藝術家向查博士致敬的藝術作品，並設有互動「打卡點」和遊戲，重新呈現金庸武俠世界的經典場景。

展覽期間，駐滬辦舉辦了一連串周邊活動，其中包括與上海圖書館合辦四場線上及線下講座活動，邀請多位學者、評論家及演員，深入剖析金庸作品，一系列講座活動共吸引超過30萬名觀眾通過線上和線下形式參與。上海音樂學院的學生亦於周末在展覽現場演奏經典金庸影視金曲。此外，駐滬辦亦將和上海電影博物館合辦金庸主題電影展，展映多部金庸相關電影，延續金庸熱潮。

駐滬辦主任蔡亮表示，為期45天的展覽總入場人次達約6萬人，收到的反饋也非常正面，充分反映內地民眾對金庸作品的喜愛，對促進香港和內地之間的文化交流起了積極的作用。他稱，明年是滬港合作會議機制成立20周年，期待滬港雙方未來能繼續加強文化交流合作。