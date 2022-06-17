上班族平均加薪3.2% 數據分析研究最吃香

疫情持續，各地開始思考如何回復疫前常態，經濟及各行業亦慢慢復甦，有調查發現，香港上班族薪酬調整狀況較去年有明顯升幅，平均加幅達3.2%，高於去年同期類似調查0.4%的升幅，亦為近3年以來錄得的最高增幅，逐漸回復至疫情前水平。

網上求職招聘平台JobsDB於3至4月調問3,632名上班族，當中72%受訪僱員表示獲發雙糧或及花紅，按年上升6個百分點，平均獲1.4個月花紅，比去年增加0.2個月。53%全職僱員今年獲加薪，增19個百分點，凍薪(41%)及減薪(6%)比例，分別減14個百分點及5個百分點。

企業持續走向數碼化，加薪幅度最高工種分為「數據分析及研究」(7.3%)、「數碼市場推廣/電子商務/社交媒體行銷」(6.4%)、「公關/企業事務」(6.1%)；較受疫情影響的前線行業仍錄得跌幅︰「零售銷售」及「飲食/餐飲」平均薪酬分別錄得-4.8%及-1.1%的負增長。

疫情漸成常態，不再成為阻礙上班族轉工的顧慮，三成一受訪僱員曾轉工，升7個百分點。轉工後加薪幅度最高三大工種為「品牌及市場推廣」(17.3%)、「資訊科技」(15.1%)及「建築及施工」(15%)。當中工作年資只有0至2年及3至5年(各佔41%)的僱員，在所有職齡組別中轉工比例最高。

53%人轉行後薪酬上調

部分求職者轉工同時亦轉行，53%人轉行後薪酬上調，轉行的平均薪酬調整更由去年的-8.3%升至+1.4%。JobsDB香港區營運總監Bill Lee指出，結果顯示，本港招聘及就業市場明顯較去年活躍，更多打工仔因為『更好前景或更高薪酬』而轉行(27%)，積極尋求職涯新機遇，預料市場競爭將更為激烈。

上班族赴海外工作續持開放態度，連續兩年(2021及2022年)的薪酬調查顯示，近半(49%及47%)人不介意到海外工作。當中，越年輕的打工仔對海外工作或移民更感興趣，25歲或以下的受訪者(53%)為所有年齡組別中比例最高。

英國(47%)、澳洲(42%)及新加坡(30%)繼續成為打工仔於海外工作的熱門地點。澳洲成為35歲或以下受訪者的首選，36至45歲首選英國，46歲或以上的人則繼續較傾向到內地工作。