上班族foodpanda訂午餐食物遭「消失」　入境處登門通知黑工外賣員被捕

一名上班族網民近日在社交平台表示，用外賣平台foodpanda訂午餐，惟登上公司的卻不是外賣員及食物，而是兩名入境處職員。他們告知負責送餐的外賣員疑因是非法勞工被拘捕，外賣亦因作為證物被充公，負責落單的同事要協助「落口供」提供資料。 負責落單同事要「落口供」 外賣作證物被充公 foodpanda回覆《am730》查詢指，有關個案已聯絡客戶及作出全額退款，重申平台絕不允許非法或違例工作，並已推出措施驗證送遞員身分。入境處稱周一（19日）在銅鑼灣進行反非法勞工行動，並拘捕懷疑非法勞工，有關行動及調查工作仍在進行中，不排除有更多人被捕。

該名網民本周一在Threads發文指，當日同事用foodpanda向一間銅鑼灣韓式餐廳落單叫外賣，介面顯示一名單車外賣員接單，並於下午2時取餐準備送遞，惟登門的卻是兩名入境處職員，解釋負責送遞的外賣員涉嫌做「黑工」被捕。 該網民透露外賣已被充公作為證據，負責落單同事需協助入境處提供資料，核對訂單號碼、落單時間，以確認被捕的外賣員已接了該份訂單。他指入境處上門時，「HR（人事部）姐姐都嚇親，以為係我哋公司有黑工」。 foodpanda指作出全額退款 負責落單同事亦留言，曾向foodpanda要求退全款，但平台稱被捕外賣員已取外賣故不肯退款，要求他直接與餐廳聯絡商討。他其後再更新情況，指帖文公開事件後，「foodpanda 終於打嚟話同意取消單同退款」。

foodpanda回覆《am730》查詢指，已於較早前審視相關客戶服務的處理情況，並聯絡客戶及作出全額退款。由於事件已進入相關部門的調查階段，因此不便作出進一步評論，但會全力配合有關調查工作。foodpanda香港重申絕不允許非法或違例工作，並已推出一系列措施，務求更有效預防及打擊相關問題。其平台送遞員一直都不可以外借帳號，同時必須以真實身分開立及使用帳戶，當中必須提供如身分證明文件、居住地址及銀行戶口等資料，及定時通過人面識別系統認證確認為送遞員本人，方能接收訂單。如有發現非法勞工從事送遞員工作，平台會依照既定程序及規例處理相關個案，包括立即終止相關帳戶等行動 。