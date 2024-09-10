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2024-09-10 13:00:49

上環歌賦街奪命火｜兒媳住樓上每日為母送飯　66歲媳婦聞焦味揭火警

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（資料圖片／電視截圖）

上環歌賦街昨日（9日）晚上發生奪命火警，一名86歲老婦當場死亡。現場為上環歌賦街7至9號順景樓，樓高6層、一梯4伙。據了解，死者獨居2樓一個單位，兒子和媳婦住樓上另一個單位，兒子每日為母親送飯。昨日晚上10時40分左右，66歲姓張的媳婦聞到濃煙味，於是到死者家中，打算與她一同離開。張婦用鎖匙開門，惟單位已經有煙及火，而死者倒臥地上，張婦獨力難以救出，只好返回自己家中報警及通知其他住戶離開。

滅火筒疑似過期未檢查

今日早上火警現場單位的鐵閘、木門和牆身也告熏黑，內裡的傢俬雜物全部燒爛，電線垂下。另外，有傳媒發現大廈各層防煙門打開，梯間亦擺放了不少雜物，滅火筒標籤上的檢查日期寫上2023年1月19日，下次檢查日期2024年1月18日，疑似過期未檢查。

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事發於昨日（9日）晚上10時許，上環歌賦街9號順景樓一個單位突然起火，冒出大量濃煙，單位內一名86歲老婦行動不便，當場死亡，死因有待驗屍後確定。。警方和消防接報後到場，開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救及疏散住客，3人不適，包括死者66歲媳婦及一對南亞裔情侶（29歲及30歲），清醒由救護車送瑪麗醫院治理。事件中，共16名住客自行疏散到安全位置。消防經檢查後，相信火警是由該單位的電視機過熱所引致，並沒有可疑。，案件交由中區警區刑事調查隊繼續跟進。

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