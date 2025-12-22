上環10億日圓劫案｜警拘15人涉嫌串謀行劫　將見記者交代案情（更新）

【12月22日更新】警方拘捕15人涉嫌「串謀行劫」。

【12月18日更新】上環發生巨額劫案。今日（18日）早上9時06分，兩名找換店職員手持4個共載有十億日圓，即折算約5千萬港元的行李篋，於上環皇后大道中181號新紀元廣場對開位置落車，突然3名劫匪撲出稱打劫，其中二人更手持開山刀，搶走4個篋後登上一輛接應七人車逃去，職員立即報警求助。

警方接報後趕至現場，於附近兜截，未幾在上環港鐡站D出口外，以涉嫌「搶劫」拘捕一名手持大量日圓篋的43歲姓叢內地男子，持雙程證來港，他被帶返中區警署調查，正追查其來港目的；並於上環蘇杭街138號路旁發現一輛可疑私家車，該車身有輕微損毀痕跡。不排除劫匪駕車至上址時，3刀匪與接應司機棄車而逃。警方正在追緝其餘在逃劫匪，案件由港島總區重案組1B隊跟進。