上環10億日圓劫案｜警拘15人涉嫌串謀行劫　未起回巨款（更新）

【12月22日更新】 警方拘捕15人涉嫌「串謀行劫」。港島總區刑事部（行動）警司冼國明及表示，案發於12月18日早上9許時，兩名虛擬貨幣店職員到上環永樂街一間找換店兌換大批日圓，折合約5,000萬港元，期間賊車駛至，3名匪徒落車，其中1人持牛肉刀指嚇受害人，搶走4個裝錢旅行箱，登上接應車輛逃離現場，整個過程僅30秒。賊車駛離現場後，又將4個旅行箱過到另一輛七人車。受害人無受傷。警方經過數日調查，以涉嫌「串謀行劫」拘捕15人包括11男4女，年齡介乎20歲至69歲，包括當日落手的所有匪徒，全部為本地人，部分有黑社會背景，惟贓款未尋回。被捕人當中已落案起訴其中7人包括6男1女。

警方相信已經拘捕所有涉案人士包括主腦，他們部分人直接參與打劫，部分參與事前或期間「睇水」，部分供應車輛，分別報稱無業或地盤散工。受害的是一間經營虛擬貨幣或奢侈品的日本公司。

總區重案組第一隊總督察文智陽表示，搶劫團夥精心策劃，手法有一定的兇暴性。事前於現場埋伏，當事主一出現便將賊車駛前，落車搶去相關行李，手法相當熟練及快捷，整過過程僅約30秒，便乘坐賊車逃離現場，再於附近與另一輛接應車輛會合，另外兩名賊人將行李「過車」，合作性相當高，短時間完成，兩車便迅速逃離現場，各人有明確仔細的分工。案發現場附近尋獲第一輛涉案車輛，車內有其中一名賊人使用過的牛肉刀、使用過的口罩，及曾飲用的飲品；後來又於新界區位置尋獲第二輛接應車輛，但車內沒有相關失物。另外，已檢獲現場犯案的匪徒案發時穿著的衣物。目前會繼續追查涉款下落。警方於調查中翻查大量CCTV影片，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。警方呼籲如市民有任何與案有關的資料提供，請致電6892 3098與警方港島總區重案組1B隊聯絡。