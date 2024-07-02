上門一對一補習實現雙贏 社企培訓導師助SEN學生

有特殊教育需要(SEN)的學生，學習能力一般會較遜色，即使要在課後補習也非易事。有社企近年開辦專攻SEN學生的補習計劃，派出受訓導師上門一對一補習，既讓SEN學生獲得追趕學習進度的機會，導師亦有機會接受心理學和言語治療師等培訓、獲得親身接觸經驗，有助日後投身相關行業。 記者：羅庸軒 社會對SEN學生的支援有增無減，但主要集中在情緒行為、社交溝通等發展範疇，對於學業「追落後」方面則較少。就一般家庭而言，即使負擔得起坊間補習社的支出，對方亦未必接受SEN學生，上門一對一補習較可行，但財政上又難以負擔。社企Edge Development Centre數年前推出「特殊教育需要學生補習・訓練資助計劃」，為低收入家庭SEN學生提供收費貼近市價的上門補習服務，同時亦配對有意服務SEN學生的導師，可謂一舉兩得。

難量化導師課外所需工作時間 計劃每年為低收入家庭SEN學生提供45小時課時，導師上門前不單要備課，還要在配對學生前接受教育心理學家、特殊教育老師和言語治療師等培訓。完成課堂後，導師亦要撰寫課堂報告，甚至出席監督會議，Edge創辦人及總監蔡博麒表示，難以量化導師在課堂外的額外工作時間，認為每一小時補習少不免要多花半小時，部分的比例更高達1比1，「佢哋肯定好想學習先會付出課後時間，冇佢哋係唔會成事。」 現時計劃的導師主要是就讀心理學和教育學的大專生，亦有其他學科學生，甚至退休教師、空中服務員等加入。蔡博麒指，他們正式成為計劃導師前需要通過面試，大約會評估他們的責任心、能否應付SEN學生等，其後會安排他們接受有關訓練，「唔合格就唔請。」他認為，導師受訓後既可賺取額外收入，日後投身相關行業或教育界時，也可以擁有接觸SEN學生的一定經驗，「似乎佢哋著重(應對SEN)經驗同知識、追證書多過追人工。」

施永青基金承諾資助兩年度 另外，計劃會全程錄影補習過程，以便團隊定期就個案召開會議時，從片段跟進成效和監督等。蔡博麒舉例稱，團隊會評估哪句說話使小朋友出現行為問題，從而提醒和傳授技巧予導師，而較嚴重的個案甚至會全程直播，由不同專家實時觀察並即時指導導師處理。在提升學業以外，導師可以按家庭需要，在課堂加入執行能力、行為管理、學習技巧等特別訓練。Edge另一創辦人及總監張浩原指，一對一的服務專注度較高、可安排得較密集，相信深耕細作有助提升學習效能，長遠希望提升參與學生的學習能力，「等佢哋靠自己去學習。」