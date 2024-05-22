下半年逾百盛事接踵來 旅遊業界對市況感樂觀

下半年香港盛事年表昨公布，表內106項活動包括42項展覽、25項文化、藝術活動、15個體育盛事、13個金融、創科盛事、11個節慶及嘉年華等。財政司副司長黃偉綸指，上下半年各超過100項盛事，下半年盛事各式各樣、涵蓋不同領域，盼能落實「香港無處不旅遊」，又透露正與拍攝團隊商討，保留電影《九龍城寨之圍城》的部分廠景，讓公眾和旅客「打卡」。有旅遊業界表示，提前公布盛事年表有助各界提早準備部署。 15個全新項目，包括下月29日起在M+博物館會舉辦的「貝聿銘大型回顧展」、7月籌辦的「武林盛舞嘉年華」。而75周年國慶活動於9月起開展，全新展覽將登場並展示國家在不同領域的輝煌成就，10月1日當晚亦會舉行煙花匯演。另外，9月舉行的大坑舞火龍將會擴大路線，11月開始的香港繽紛冬日巡禮、除夕的跨年倒數等恆常項目也不會缺席。

體育新活動則有「2024女子世界網球U20錦標賽」和「2024年WBSC棒球5世界盃」。旅發局總幹事程鼎一透露，另有4項盛事的主辦方有意今年在港舉行，涵蓋球類競技、娛樂表演等，部分屬未曾在港或亞洲舉辦的國際賽事，亦有賽事已有逾50年歷史；相關活動未包括在盛事年表內，日後適時公布。

《九龍城寨》布景或保留展示 黃偉綸表示，下半年盛事活動數目雖與上半年相若，但個別活動吸引旅客數目會大幅增加，因此會產生更大經濟效益；料可吸引逾170萬名旅客，帶來72億港元經濟收益。被問到會否保留電影《九龍城寨》的布景，黃偉綸指布景已拆卸，政府已電影製作公司商討，將部分布景放置在適當地方供公眾及巿民打卡。

今年上半年盛事之一國際邁亞密訪港，美斯最終未有出場作賽，惹起不滿。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，所有舉辦活動的單位都要留心突發情況並作出準備；當局不會因美斯風波而卻步，會繼續爭取巨星表演及體育盛事在香港舉行。他又提到下月會推出「全城禮貌運動」，將動員18區地區資源和網絡宣傳。 旅遊促進會總幹事崔定邦表示，提前公布下半年盛事年表無疑有助業界理解作為部署。他指，下半年向來為香港旅遊旺季，如6月中內地完成高考、十一假期等都會有大量內地人前來旅遊，且現時會議及展覽活動較多，參與該類活動的旅客大多為過夜客，故他對本港旅遊業下半年表現感樂觀，「我原本已經好樂觀，依家有咁多展覽就更有信心。」