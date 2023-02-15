下周一恢復港澳居民台灣自由行 搜尋量急增 機票價料搶高

下周一恢復港澳居民台灣自由行 搜尋量急增 機票價搶高

時隔3年，香港人終可「自由行」台灣！台灣昨宣布下周一起恢復港澳居民赴當地自由行，不少愛旅遊的港人隨即計劃行程，有旅行社指消息公布後機票和套票訂單都顯著上升逾倍，航空公司稱會應需求增加班次。 台灣陸委會昨宣布，下周一(2月20日)上午9時起，恢復受理港澳居民網上申請臨時停留許可(入台證)，同時取消疫情期間實施的港澳居民入境管制措施，包括港澳居民遊台必須跟團的臨時措施。陸委會副主委梁文傑表示：「抱歉讓很多香港朋友無法來台灣過情人節，但還是在這天，宣布可以在20日做申請(網簽)。」 台灣恢復港人自由行消息一出，不少人已準備行程、搶購機票！根據香港機場資料，下周一飛往台北客機有13班、高雄有3班、台中則有2班。記者昨在多個來往香港和台灣的航空公司，包括中華航空、長榮航空和HK Express(香港快運)，查詢機票價格。以下周一放寬首日香港出發至台北、7日後(27日)回程為例，經濟艙票價連稅由1,997元(HK Express)至2,150元(長榮)不等；香港至高雄同期經濟艙票價連稅則1,517元(HK Express)；香港至台中則1,457元(HK Express)。 HK Express表示，現時由香港飛往高雄及台北之航班班次為每日兩班，飛往台中為每日一班，2月暫定維持不變，航空公司會繼續密切留意市況調整航班數量。國泰航空則歡迎有關調整，會因應需求增加航班班次。

旅行社指酒店房價機票價齊升 永安旅遊助理總經理(亞洲線)黃燕梅亦指，自台灣早前開放旅行團，公司已預備不同的台灣旅遊產品。而台灣宣布開放港澳自由行後，機票訂單增加1.6倍，套票訂單亦增加1.2倍，網站搜尋量更上升2.1倍。惟她指現時來往香港和台灣航班的運力遠未及疫情前，赴台旅客何時恢復至過往情況，視乎航空公司提升運力的進度。 縱橫遊執行董事袁振寧指，台灣當局剛公布有關改動，但未確定下周一僅開放申請簽證，還是開放入境，會先觀望情況。他預期港人遊台的需求一定會上升，但現時台灣航班運力僅及疫情前的兩成，若航空公司未及增加航班，機票票價將有所上升。 他透露，受全球通脹影響，加上台灣當地居民近年在海外防疫限制集中留在本土旅遊，酒店房價都較疫情前貴一至兩成；機票更貴兩三成，即約數百元左右。他又指，因應台灣早前只開放團客入台，旅行社曾在旅行團增加自由時間；隨著台灣當局開放自由遊行，相關旅行團行程或要再作調整，加入特色行程和景點吸引旅客參加。 陸委會：原本打算更早開放 台灣自2020年2月7日零時起，因應大陸新冠疫情收緊入境限制，停止受理港澳居民網上及落地入台證申請，若因特殊事故須緊急赴台，要親自到台北經濟文化辦事處提出申請。及後因應疫情變化，逐步放寬港澳居民申請赴台條件和方法。直到去年11月7日，台灣終開放港澳居民以旅行團方式入境觀光，每團限制5至40人、停留15天。 梁文傑表示，陸委會是根據疫情漸進式開關，對港澳居民開放自由行已研議多時，原本開放時間會更早，但因大陸突然完全解封，導致對港澳疫情的判斷出現不確定性，故直至昨日才公布。至於對大陸遊客、學生的入境限制，梁文傑重申要視乎疫情，目前台方對港澳疫情較有把握，但對大陸疫情相對不確定，將按疫情指揮中心判斷處理。

