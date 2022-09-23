下周一起實施四大便利來港措施　包括海外及台灣入境放寬至「0+3」　旅客取消核酸檢測改為快測等 (持續更新)

【15:35更新】新冠疫情持續近3年，近日本港均有聲音要求與世界「接軌」。行政長官李家超、醫務衛生局長盧寵茂及運輸及物流局長林世雄等下午主持「應對疫情指導及協調組」記者會，交代政府調整入境檢疫安排。李家超表示，隨著本港確診數字漸趨平穩，決定公布4大便利來港措施，包括從海外或台灣由機場來港人士檢疫安排由現時「3+4」變為「0+3」等，4大措施在下周一(26日)生效。至於為何不放寬至「0+0」，李家超解釋，希望可以在控制疫情下，給社會最大經濟動力，與國際接軌。

政府宣布的下周一生效的4大便利來港措施，包括：

從海外或台灣由機場來港人士檢疫安排由現時「 3+4 」變為「 0+3 」，即毋須酒店檢疫，只需家居醫家監測

取消旅客登機前需提交 需提交 48 小時 核酸 檢測 ，改由 24 小時內的快速檢測取代 替代

取消未接種疫苗的香港民居不能登機來港限制

來港易及回港易不設限額 ，適用於內地所有地方，及內地與澳門來港人士

取消檢疫酒店 旅客首3天會獲派「黃碼」禁入食肆等

李家超補充，新措施「0+3」安排下，檢疫酒店會取消，旅客可回家或自選酒店進行醫學監測，抵港人士在機場接受核酸檢測後，毋須等待結果便可以回家或到酒店，並可自選交通工具，旅客檢疫期間可外出，回港後會首3天會被派「黃碼」，可以外出，但不得進入食肆等表列場所，如在第3天收到前一天的核酸檢測為陰性，便可變為「藍碼」。

他強調，政府有5大基礎策略，包括抗疫不躺平，確保醫療系統負荷；減死亡減重症；保護一老一幼；以科學精準方法；容許最多日常活動、以及平衡風險和經濟動力。他說，政府放寬檢疫限制安排不希望「走回頭路」，亦要有序進行，確保不帶來混亂，又指市民應配合政府防疫措施，提高疫苗接種率，對控制疫情的前景應該持正面態度。

醫務衛生局長盧寵茂解釋「0+3」新安排下，一共有7天觀察期，返港人士結束3日醫學監測後，第4至第7日是自行監測，期間要做核酸檢測和快測。他指，自政府在8月12日推行「3+4」檢疫安排後，雖然抵港人士上升兩成，但輸入個案持續下降，每1,000個抵港人士中，只有33名確診者；加上疫苗通行證的「紅黃碼」有效管控風險，執法人員至今無發現黃碼人士進入限制場所，亦無抵港人士由黃碼轉為紅碼後進入場所的情況，因此有空間調整入境防控措施。

李家超：盼在 控制疫情下與國際接軌

被問到「0+3」是否意味着放棄「動態清零」，而選擇「與病毒共存」，對此是否有違國家政策，李家超重申政府有5大防疫政策，認為控制確診數字和國家防疫目標是一致，在平衡所有考慮下，可令香港控制疫情，給予社會最大經濟及民生活動，亦可讓香港和國際接軌，符合整體的防疫政策，又指防疫政策是政府經考慮後作出的決定，不認為與內地通關有牴觸及矛盾。

至於「0+3」的新措施會否吸引商務客，李家超指，吸引商務客不止是「0+3」，抵港人士會考慮管控措施，亦會按自己利益考慮來港好處及目的，強調香港一直有其吸引力，例如低稅率、有自由經濟、中西匯合之地，有很多成功故事、以及香港是進入內地市場的重要窗口等。他又說，能否實施「0+0」仍要視乎疫情變化，如疫情有正面發展，可有更大空間容許更多活動。