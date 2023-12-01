下周一起泰國可用轉數快 每日上限一萬港元

去旅遊最煩兌換外幣，換得少不夠用，換多了又不知如何處置，尤其是「碎銀」。轉數快及泰國的PromptPay合作，下周一(4日)起實施兩地快速支付系統互聯，港人以後可於當地商舖透過轉數快，以港元兌換泰銖消費。金管局提醒用戶，可能需要將應用程式更新至最新版本，每個戶口設每日一萬港元上限；市民在小店購物時應詢問該店的帳號類型，支付系統不支援個人戶口。

現時香港有7間銀行及兩間電子錢包支付工具作為用戶方參與機構，包括中銀香港、交通銀行(香港)、東亞銀行、花旗銀行、富邦銀行、恒生銀行、滙豐銀行、八達通及HKT Payment Ltd。泰國方面就有3間銀行參與，包括盤谷銀行、Bank of Ayudhya及Krungthai Bank；雙方的結算銀行分別是滙豐銀行及盤谷銀行。

市民在泰國用轉數快時須留意，應用程式要為最新版本，支付系統只支援商戶戶口。金管局副總裁李達志指，如掃描商戶二維碼後無法支付，或因商戶的帳號為個人戶口或所屬銀行無參加互聯計劃。市民可在付款詳情中看見商戶的名稱、付款金額及即時匯率；並指支付互通的匯率相比其他支付方式屬於「幾好的匯率」。

被問到為何選擇泰國開展跨境二維碼支付互通，何李達志解釋，泰國在跨境支付方面經驗較豐富，已與5至7個國家有聯繫；且泰國是香港人喜歡去的地方，方便港人在當地小額消費。他續指，新加坡、印尼等地方亦有類似PromptPay的支付系統，先觀察與泰國合作的成果，會決定是否擴展其他地區。