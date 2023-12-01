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2023-12-01 04:31:58
日報

下周一起泰國可用轉數快 每日上限一萬港元

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泰國 旅遊

泰國是香港人熱門旅遊地點。(新華社)

去旅遊最煩兌換外幣，換得少不夠用，換多了又不知如何處置，尤其是「碎銀」。轉數快及泰國的PromptPay合作，下周一(4日)起實施兩地快速支付系統互聯，港人以後可於當地商舖透過轉數快，以港元兌換泰銖消費。金管局提醒用戶，可能需要將應用程式更新至最新版本，每個戶口設每日一萬港元上限；市民在小店購物時應詢問該店的帳號類型，支付系統不支援個人戶口。

轉數快

現時香港有7間銀行及兩間電子錢包支付工具作為用戶方參與機構，包括中銀香港、交通銀行(香港)、東亞銀行、花旗銀行、富邦銀行、恒生銀行、滙豐銀行、八達通及HKT Payment Ltd。泰國方面就有3間銀行參與，包括盤谷銀行、Bank of Ayudhya及Krungthai Bank；雙方的結算銀行分別是滙豐銀行及盤谷銀行。

市民在泰國用轉數快時須留意，應用程式要為最新版本，支付系統只支援商戶戶口。金管局副總裁李達志指，如掃描商戶二維碼後無法支付，或因商戶的帳號為個人戶口或所屬銀行無參加互聯計劃。市民可在付款詳情中看見商戶的名稱、付款金額及即時匯率；並指支付互通的匯率相比其他支付方式屬於「幾好的匯率」。

被問到為何選擇泰國開展跨境二維碼支付互通，何李達志解釋，泰國在跨境支付方面經驗較豐富，已與5至7個國家有聯繫；且泰國是香港人喜歡去的地方，方便港人在當地小額消費。他續指，新加坡、印尼等地方亦有類似PromptPay的支付系統，先觀察與泰國合作的成果，會決定是否擴展其他地區。

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每日交易上限方面，金管局主管(金融基建發展)黎巧兒表示，上限以銀行戶口為單位，如有需要會與業界再討論是否提高上限，她相信上限已可應付大部分情況；又表示，如果商戶只提供「靜態」二維碼(列印出來貼在牆或收銀機附近)，付款人要主動輸入金額，並確保所輸入金額正確。至於香港商戶經轉數快接受PromptPay支付時，將直接收取港元，當中毋須支付費用，泰國用戶每日上限50萬泰銖(約11萬港元)，但每家銀行可能因應風險下調的上限。

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