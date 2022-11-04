下周一起 港人終可再遊台灣 須跟團出發

睽違近三年，香港人下星期一終於可以去台灣玩啦！台灣陸委會昨宣布，港澳人士自下周一起可以團體方式赴台觀光，每團最少5人，最多40人，在台可停留15天，相關旅行團須由台灣交通部觀光局核准的旅行業代為申請。港澳人士還可自下周一起申請赴台就業，但只限白領應聘；並可申請赴台從事宗教活動，包括傳教弘法及研修教義。大陸籍研修生亦可自下周一申請赴台。

陸委會表示，台灣和陸港澳疫情未明顯上升，且目前每周入境人數限額尚有餘裕，故配合疫情指揮中心下周一放寬防疫管制措施(確診者隔離天數由「7+7」放寬至「7+n」)，同步調整陸港澳人士入境管制。

台灣9月下旬宣布，10月13日起全面開放入境觀光，但不包括陸港澳籍人士。陸委會當時明言，暫自9月29日起開放陸港澳籍人士申請赴台探親、奔喪及從事商務活動，之後會根據疫情及兩岸互動情況隨時檢討、調整。

本港旅行社縱橫遊已暫定本月18日將有首發團，包括1團台北北投4天團和另一團阿里山5天團，10至15人成團，定價分別約3,000元和4,300元，常務董事袁振寧指，估計台灣當局7日宣布簽證詳情，加上7個工作天辦理，所以定於18日開團。因機票價格較以往高，團費較疫情前貴約一成多，但他相信台灣吸引力未必如日本一樣帶來數倍客量增長，航空公司未必有相同復班步伐令票價更快回落，惟冀加開更多航班以便接更多團也寄冀台灣盡快放寬自由行旺市。