下周二起分段恢復面授 師生須每日快測 不打針冇課外活動

截至昨日，第二針接種率12至19歲組別為78.6%，3至11歲組別則為31.1%。特首林鄭月娥指，幼稚園和小學生的接種率雖不太理想，但拒絕未打針學生回校會造成太大影響。當局現限制未打針學生在半日學術課堂後，不能參與音樂、體育等非學術課外活動，以及足球、籃球等「接觸式」運動和吹奏樂器等不戴口罩的活動。她承認分階段復課會有風險、不排除確診數字反彈，但平衡利弊後認為風險可控制，又呼籲家長為讓子女能享受全方位校園生活，應盡快安排他們打針。

學生提早在3、4月放的暑假即將結束，政府昨宣布小學最早可在下周二(19日)起，分階段恢復半日面授課堂，最遲下月3日全校恢復。中學受制於文憑試的考試安排，故安排在下月3日起分階段、最遲下月10日全校恢復半日面授。教育局長楊潤雄表示，學校可自行決定哪些班級率先復課，未獲安排回校的班級期間要繼續上網課。由於幼稚園學童需時較長適應校園生活、疫苗接種率低，需要分三階段恢復面授，至下月16日全校復課。

全港中小學和幼稚園「提早放暑假」後，終能在復活節假期後分階段復課。學生新冠疫苗接種率雖不與面授課堂直接掛鈎，但當局決定未打針的學生，不可參與音樂或體育等課餘非學術活動和不佩戴口罩的活動。即使已打針，在恢復面授課堂後，師生每日回校前都要做快速測試，結果呈陰性才可返校，而若非領取各類津貼的學生，需自備快測套裝。如學校單日錄得的陽性比率達5%，衛生署會介入調查決定須否停課。疫情方面，本港昨增1,407宗新冠肺炎確診，數字連續第二日跌破2,000宗。

全校單日陽性比率達5%或須停課

除校內活動受限，全體教職員和學生每日早上回校前，都要接受快速測試並取得陰性結果。師生如檢測呈陽性，須按現有途徑在網上呈報，學校每日10時前也要呈報當日的師生結果數據。衛生署長林文健指，若單一上課日全校人數陽性比率達5%、同一班別或群組陽性人數達10%，或有染疫學生變重症甚至死亡，就會介入調查和決定是否要停課。港府會向學校免費提供1,000萬套快速測試包，予學校分發給約30萬名有需要學生，下月底會檢視是否仍須每日檢測。全面復課後，由於學校已毋須為學生提供在家學習，楊潤雄指家長必須讓學生回校上課。

學生如何申報 學校等局方指引

聖公會阮鄭夢芹小學校長楊楚傑表示，據其了解做法類似填「探熱紙」般，即學生要在家檢測並填表作紀錄，如驗出陽性就要致電學校和自行上網申報，學校則每日向衛生署報告情況。他指，暫未知道當局會否要求學生拍照作證，暫可謂僅靠相信家長配合；詳情要待教育局公布正式指引。他又稱，學生每日因而要再提早約半小時起床，如再要求上傳相片或令家長感麻煩、非常擾民。至於未有檢測的學生應如何處理，亦要待教育局公布指引。

楊楚傑補充，其學校有六成學生已打首針、一成同學染疫，估計約七成學生有免疫力，但距離學生九成接種率仍有困難，料本學年仍只能半日面授。不過，他相信在政府只准打針學生參加課外活動下，會有更多學生打針，盼下學年9月能恢復全日面授。他又坦言，在國際上仍有變種病毒的陰霾下，料定期快速測試的安排仍須維持一段時間。

育有3小孩的父親鍾先生表示，因早前全家曾染疫，已熟悉快測流程，除讀幼稚園的幼子外，2名讀小二及小五的兄姐可自行「撩鼻」，料每日要多預留十多分鐘做快測。他笑言不少家長「預時間很忟」，估計屆時很多家長在街邊「暗角」或途中做快測。至於成本問題，他指早前「存貨」應可用一個月，建議政府透過學校每周派發檢測棒。

3日全民快測暫約2875呈報

另外，本港確診數字持續下跌，昨增1,407宗個案，當局指下跌趨勢平穩、未見反彈。過去一連3日全民自願快速測試，當局暫收到約2,875宗相關呈報，當中約65%人沒有病徵。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，找到的個案每宗都有機會引起社區傳播，認為計劃對控制疫情有些成效，又歡迎市民繼續做測試。醫管局公布多57宗死亡個案，死者年齡介乎52至107歲，第五波疫情至今累計8,614宗死亡。林鄭月娥昨早重申，本周會公布放寬社交距離措施的詳情，張竹君指措施即使分階段放寬，市民仍要保持個人衛生、戴好口罩。