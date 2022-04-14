下周二起 長者免費領快測 堅拒全派學童 稱要善用資源

本港疫情續現跌勢，昨增1,272宗新冠肺炎確診，包括12宗輸入個案。第五波疫情累計錄得8,735宗死亡個案，食物及衛生局副局長徐德義指，當中大部分為70歲或以上人士，為方便屬高風險群組的長者及早發現染疫和獲治療，下周二(19日)起將免費向60歲或以上長者派發快速檢測套裝。

當局會透過地區康健中心、衛生署長者健康中心、社會福利署資助長者地區或活動中心等，合共約680個途徑派發，而一向獲上門照顧的體弱或行動不便者，服務隊上門時亦會一併派發套裝。徐德義表示，派發期暫定至下月31日，不設派發目標、每次可索取5套，又稱服務中心大多屬會員制，建議職員在長者索取時，可多加關心其使用情況、效果和是否懂得呈報等。如有需要的長者並非中心會員，他相信中心可作彈性處理。

不過，復課後要每日做快測的學生，則不獲免費快測包。特首林鄭月娥表示，若每樣物資都全民派發，會影響公共資源運用，「最終受影響的還是市民。」她續稱，由於病毒潛伏期很短，故在社會剛步入復元階段時，師生應每日做快測，政府數周後會檢視是否仍要每日做、哪些人可豁免等。政府89個「補漏拾遺派發站」昨最後一日開放，林鄭昨早呼籲有需要家長可往領取，昨下午可見部分派發站大排長龍，有家長更稱請假半天以趁「最後機會」領取快測套裝。