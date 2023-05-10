下周四舉行「升級」特首互動答問會 李家超︰首次議題談二十大及兩會精神

行政長官李家超昨出席行政會議前表示，獲立法會主席梁君彥同意，將立法會行政長官答問會「升級」為「立法會行政長官互動交流答問會」，首場下周四(18日)舉行，主題是「二十大及兩會精神」。有議員建議答問會加時到至少兩小時，亦希望特首答問題不要「兜圈」，質詢議題可以不設限。另外，李家超今日會率團訪問重慶3天，出席渝港合作第一次會議，是現屆政府和內地省市成立第一個合作機制。
過往特首答問會每個會期通常有4次，議員只可提出質詢，每次一個半小時。李家超形容，「互動交流答問會」集合現時一般答問會、議案辯論、施政報告諮詢的優點於一身。新的互動交流答問會不只議員能提問或表達意見，特首亦可就施政諮詢議員，以納入施政考慮。他認為，互動交流答問會可提升雙方交流，首場下周四舉行，主題是「二十大及兩會精神」。至於將來多久舉辦一次、如何定議題，李家超稱將與立法會再商討。
今率團訪重慶3天
此外，李家超今日將率領包括政務司長陳國基，商經局長、創新及工業局長等到重慶訪問3天，期間將出席渝港高層會晤暨渝港合作第一次會議。他指，香港是重慶的第一大境外投資來源地，當地坐擁優越的地理位置，正處於一帶一路及長江經濟帶的交匯點，亦是國家西部大開發的重要戰略支點。今次訪問將見證兩地成立具體的合作機制，以及參觀創科及物流設施等。
議員冀「加時」 答問題不要「兜圈」
正在北京的立法會主席梁君彥透過發言人表示，同意李家超提出舉行「互動交流答問會」，反映特首重視和議員雙向溝通，會按《議事規則》制定相關安排。他又表示，所有立法會議員會做好民意代言人的角色，掌握民情，向政府出謀獻策。民建聯主席李慧琼表示歡迎，但認為隨著議員人數增加，議員不容易有機會向特首提問及表達意見，期望可以「升級時間」，延長答問會到2小時。
選委界江玉歡亦表示歡迎，不過她認為答問題質素才最重要。她舉例指以往答問大會，問題佔1分鐘，行政長官雖答了15分鐘，但很多時都是講背景，「我覺得應該斬釘截鐵講問題，或者講解決方法。」自由黨主席邵家輝相信，答問會形式多元化之後，互動性會加強，亦可涵蓋地區議題及較宏觀的國家層面議題。
社會福利界(新思維)狄志遠就指，期望行政長官在互動交流答問會上，回應更多民生相關議題，相信有更多公開質詢機會，有助監察政府，認為行政立法加強互動和交流，不會影響立法會制衡行政機關的角色。