下周四舉行「升級」特首互動答問會 李家超︰首次議題談二十大及兩會精神

行政長官李家超昨出席行政會議前表示，獲立法會主席梁君彥同意，將立法會行政長官答問會「升級」為「立法會行政長官互動交流答問會」，首場下周四(18日)舉行，主題是「二十大及兩會精神」。有議員建議答問會加時到至少兩小時，亦希望特首答問題不要「兜圈」，質詢議題可以不設限。另外，李家超今日會率團訪問重慶3天，出席渝港合作第一次會議，是現屆政府和內地省市成立第一個合作機制。

過往特首答問會每個會期通常有4次，議員只可提出質詢，每次一個半小時。李家超形容，「互動交流答問會」集合現時一般答問會、議案辯論、施政報告諮詢的優點於一身。新的互動交流答問會不只議員能提問或表達意見，特首亦可就施政諮詢議員，以納入施政考慮。他認為，互動交流答問會可提升雙方交流，首場下周四舉行，主題是「二十大及兩會精神」。至於將來多久舉辦一次、如何定議題，李家超稱將與立法會再商討。

今率團訪重慶3天

此外，李家超今日將率領包括政務司長陳國基，商經局長、創新及工業局長等到重慶訪問3天，期間將出席渝港高層會晤暨渝港合作第一次會議。他指，香港是重慶的第一大境外投資來源地，當地坐擁優越的地理位置，正處於一帶一路及長江經濟帶的交匯點，亦是國家西部大開發的重要戰略支點。今次訪問將見證兩地成立具體的合作機制，以及參觀創科及物流設施等。

