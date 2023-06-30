下季推啟德東涌兩地 提供1739住宅單位

今年7月至9月推出的兩幅住宅地，包括位於啟德近太子道東、港鐵宋皇臺站的用地，面積近1.35公頃，預計可興建1,325個單位，當局要求中標發展商興建長約175米的地下街，佔整條啟德地下街約11%，同時要提供約8,100平方米的長者鄰舍中心、弱智人士宿舍等社福設施。另一幅出售土地則位於東涌東新市鎮臨海部分，為區內首幅出售的住宅地，面積約1.06公頃，可以興建414個單位。

政府公布新一季度賣地計劃，推出兩幅分別位於啟德和東涌的住宅地，合共提供1,739伙，其中啟德用地中標者需要負責興建約175米長的地下街。當局指，連同私人發展及重建，來季預計可提供約4,050個住宅單位。

首兩季住宅量料達目標65%

私人發展和重建項目方面，政府預計下一季有11個項目會完成地契修訂，共可提供約2,310個單位，即來季合共可提供近4,050個住宅單位。發展局長甯漢豪指，11個項目包括可提供約750伙的市建局黃大仙衙前圍村項目，土地早前因發掘到古物和古蹟而要考慮保育方案。她表示，項目現已完成換地手續、開始重建，代表所有事情已經解決。若計及今年度首兩季私人住宅單位供應，預料合共可推出約8,280伙，供應量接近全年目標約65%。

對於近期發展商持續看淡市況，政府賣地亦不時流標，甯漢豪重申政府賣地首要是照顧經濟和房屋用地需要，不會純粹視乎市場估算，強調總不能只在市況非常好的時候才出售土地，又指曾有流標土地再推售時也能賣出。

中原：兩地估值共69.6億

中原測量師行張競達估計，發展商看好啟德區內發展前景，加上地皮可建樓面面積規模及發展潛力大，估計每呎樓面地價6,000元，地價約57.6億元。至於東涌地皮，張競達稱目前交通未算完善，距離擬建的東涌東站竣工仍有一段時間，或會令發展商出價有保留，估計每呎樓面地價約3,000元，地價約12億元，下季兩幅住宅地合共估值69.6億元。

團結香港基金副總裁葉文祺認為，整個啟德地下街系統長達1.5公里，涉及多個地塊，促請當局確保不同部分的地下街興建時間表能互相配合，按時落成。