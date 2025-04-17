下學年加學費5.5% 職訓局︰平均增至3萬元

職業訓練局(VTC)轄下所有院校課程於下學年起劃一加學費5.5%，每年學費平均約3萬元。VTC執行幹事唐智強表示，政府削減對大專院校撥款，VTC的學費在過去10年無調整，在考慮通脹及財政狀況等因素後，認為需要加學費，加幅與八間資助大學相若。 VTC轄下所有院校的課程，於下學年起劃一加學費5.5%。唐智強表示，學費上調後，仍然未能追回政府削減撥款差距，惟會開源節流，並不排除學費未來再須向上調。VTC強調，院校會為有財政需要學生提供支援，不會有人因加學費而無書讀。

VPAS已收600名非本地生 另外，政府試行的職專畢業生留港計劃(VPAS)，吸引職專非本地生在畢業後留港投身本地相關技術行業。VTC稱，2024/25學年VPAS的27個課程中，有600名非本地生人數入讀高級文憑課程，包括機電工程、航空、運輸及物流等課程，主要來自廣東省，另亦有來筧海外地區的學生，預料新學年會收取更多學生。下學年VPAS將擴展至34個課程，至今收到1,200份入學申請，將於7月截止報名。VTC指目前的本地生有1.5萬人，學校仍以本地生為主。 VTC應因不同行業專業技能，亦推展校園建設。當中位於IVE(青衣)的電動車培訓中心已於去年5月開幕，提供電動車檢測、保養及維修的職前及在職培訓，至今為約300名在職學員提供培訓。IVE(青衣)的航空及航海教育中心，唐智強透露下學年啟用，將為學生提供模擬真實工作環境的訓練體驗，例如採用智能技術的航空及航海操作模擬設施、航空工程和航空系統維修培訓工場、海事工程實驗室、模擬機艙等，預計每年約有1,000名全日制及兼讀制學生使用。

因應升降機及自動梯業界對技術人才的殷切需求，政府於2024年施政報告提出支持VTC發展升降機及自動梯技術中心，VTC指，該中心毗鄰IVE(葵涌)正進行設計，預計於2028年落成。 就VTC計劃在觀塘茶果嶺興建新校舍，主體工程原定在2030年完成，唐智強指，受政府財赤影響，計劃尚未獲當局撥款，相信會延遲落成時間，但補充指VTC有足夠儲備，有需要時可調撥資源。