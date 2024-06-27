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2024-06-27 11:28:40

下月交代網約車平台或需領牌　林世雄：有信心任內解決的士網約車爭議

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運輸及物流局局長林世雄指，下月交代網約車平台如需發牌，應有何責任。(資料圖片)

運輸及物流局局長林世雄指，下月交代網約車平台如需發牌，應有何責任。(資料圖片)

政府下月交代規管網約車研究結果。運輸及物流局局長林世雄表示，參考外國經驗，網約平台或需領牌，由平台負責確保車輛有合法牌照。至於網約車和司機發牌，林世雄說指是「好後的事」，今次研究「未講到」，承諾任內為整體網約車服務制定規管框架，有信心本屆政府餘下任期，可解決與網約車與的士的爭議，冀「大家畀少少耐性」。

網約車

近日網約車與的士之爭引起社會關注。(資料圖片)

指網約車司機發牌是「好後的事」

林世雄接受《明報》訪問時透露，外國經驗顯示，規管平台主要需處理兩大問題，包括平台需否領牌以及有何責任。他認為有合法牌照的車輛「可以是的士或出租車」，部分國家規定檢查車輛是否合法屬平台責任，因此透過要求平台領牌規管。當局下月會先交代如需發牌，網約平台應有何責任。

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被問及會否參考本港網約平台牌照條件，林世雄回應指局方未有定案，希望下月聽意見後再制定方向；至於網約私家車載客取酬可否合法化，他表示政府下月研究「未講到」車及司機，亦未有具體立場。

收回欖隧後不會減價太多

另外，政府明年5月將收回大欖隧道專營權，林世雄透露隧道費會減價，但為免誘發過量車流改行大欖隧道，隧道費不會減太多，會考慮推行分時段收費，收費水平會參考「三隧分流」，不過由於因隧道較多貨車行駛，需小心平衡，將在立法會聽取意見再作決定。

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