下月恢復長途班次 昨起開售 乘客高鐵站輪籌 等足幾個鐘

香港與內地全面通關，廣深港高鐵香港段下月1日起亦恢復長途列車班次，車票昨日開售。不少市民清晨親身前往西九龍站購票，櫃位買票每日1,500個籌號於昨晨11時前派完，但部分市民攞籌後仍要等足4、5小時才能到櫃台買票。雖然市民可使用自助售票機買票，但亦大排長龍。
有市民表示，清晨6時已經來到西九龍站，拿到籌號要在站內等足數小時才能到櫃位，看有沒有計劃出發日子的車票，如買不到票就改坐飛機。
港鐵指，由於不少市民計劃於清明及復活節假期出行，列車服務需求殷切，其中以4月1至5日，由西九龍站出發至福州、潮汕及肇慶東站的銷情最為熱烈。
港鐵昨日加派逾60人協助乘客，並實行派籌，安排使用櫃位購票的乘客輪候；又稱據觀察，昨日車站運作大致暢順有序；會繼續密切留意車站的運作情況，適時調整服務安排以便利乘客。
港鐵鼓勵乘客透過中國鐵路12306網站及手機應用程式，或香港指定旅行社代理購買15天內出發的車票。而前往車站購票的乘客應帶備所有乘車人士的有效旅遊證件正本。
高鐵香港段下月重開的跨省長途路線，包括到北京、上海和武漢等城市，同時新增常平、惠州北、河源東、贛州西及勝芳等5個新站點，網絡覆蓋擴大至全國66個站點。