下月恢復長途班次 昨起開售 乘客高鐵站輪籌 等足幾個鐘

香港與內地全面通關，廣深港高鐵香港段下月1日起亦恢復長途列車班次，車票昨日開售。不少市民清晨親身前往西九龍站購票，櫃位買票每日1,500個籌號於昨晨11時前派完，但部分市民攞籌後仍要等足4、5小時才能到櫃台買票。雖然市民可使用自助售票機買票，但亦大排長龍。

有市民表示，清晨6時已經來到西九龍站，拿到籌號要在站內等足數小時才能到櫃位，看有沒有計劃出發日子的車票，如買不到票就改坐飛機。

港鐵指，由於不少市民計劃於清明及復活節假期出行，列車服務需求殷切，其中以4月1至5日，由西九龍站出發至福州、潮汕及肇慶東站的銷情最為熱烈。