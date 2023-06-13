下海上山 走遍全港 黃鴨復活 維港重聚

主辦單位前日公布，之前「洩氣」的橡皮鴨經工作團隊連夜冒雨檢查，並因應近日特殊天氣，為橡皮鴨反覆測試，預告將再次在維港海面展出，惟未交代具體時間。至昨晨「扁皮鴨」由躉船從青衣船塢運返添馬公園對開海面，工作人員用吊臂將它移到海面，慢慢為它「打氣」，吊起「鴨頭」方便空氣進入，約1小時後大黃鴨「復活」。

黃色巨型橡皮鴨重聚！在維港展出的兩隻黃色橡皮鴨，其中一隻上周六因天氣太熱而被「放氣」，送往青衣船塢檢修，昨終「復活」重返金鐘對開海面暢泳、曬太陽兼與市民「打卡」。

昂坪360首次裝飾整個車廂，設有兩架不載人的纜車「飛天橡皮鴨」。

黃色橡皮鴨熱潮延續，全港多區都可見牠們身影。除在24個港鐵站化身菠蘿包、醒獅、紅白藍膠袋等香港特色造型外，昂坪360今起亦推出「橡皮鴨二重暢」遊昂坪360活動，包括首次以此主題裝飾整個車廂，設有兩架不載人的纜車「飛天橡皮鴨」。

昂坪360亦特別設計3架「泡泡浴主題纜車」，讓乘客可在纜車與橡皮鴨打卡。在昂坪市集則有約2米高的「巨大化透明浴缸」打卡裝置，並特設夢幻浴室場景的商店。至於昂坪360早前公布以每隻50元出售首1,000隻橡皮鴨至昨天已售罄，收益將全數捐予鄰舍輔導會，用作長者、殘障及院舍服務；而其餘曾展出的橡皮鴨，將會視乎狀態如何，或再作慈善義賣，詳情稍後公布。

另外，昂坪360董事總經理劉偉明稱，五一黃金周、佛誕假期的單周訪客量已回復至疫情前近八成，期望今次活動可以帶動6、7月的客流量。而昂坪360亦推出全新「360季度通」，即日起至7月31日售價360元，購買當日至今年11月30日可無限次乘搭標準車廂纜車，兼送小食券及攤位遊戲券；凡購3張或以上，可享額外85折優惠。 攝影：陳奕釗、林俊源、李睿哲