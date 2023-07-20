不涉敏感題材書籍被下架 鄧飛：圖書館工作量大難精準提選 倡設專責機構

今屆書展有出售早前被公共圖書館下架的書籍，包括傳媒人區家麟的作品。公共圖書館於本月初推出「收集圖書館館藏意見」渠道，讓市民「舉報」懷疑違法或意識不良的書籍。有立法會議員認為，不應該把審查書籍的負任全推給公共圖書館，建議成立類似「淫褻物品審裁處」（淫審處）的機構負責審查工作。

設立類似「淫審處」的機構

香港公共圖書館早前下架多本由政治學者撰寫，或涉及政治題材的書籍。此外，一些不涉及政治題材的書籍、唯由相關人士撰寫的書籍亦同樣被下架。立法會議員鄧飛表示，當書籍不斷更新時，公共圖書館難以兼顧書籍的審查工作，建議設立類似淫審處的機構，委任指定人士負責審查工作。他指，由一班人負責把關，總好過把全部責任壓在圖書館身上，也有助增加效率及服說力。他認為，現時的「把關工作」全由圖書館負責，在需要應付大量工作的情況下，就「大概地」把一些並非涉及敏感題材的書籍下架。