不滿倡鄰地起街市冇諮詢 啟德天寰業主委員會約見區議員

位於啟德的天寰，旗下業主委員會昨日(13日)向各業戶發信，指於2月下旬得悉區議員向食物環境衛生署提倡於發展政府、機構或社區用地「1J1」興建濕街市，惟由於興建濕街市地點毗連天，加上區議員於沒有諮詢天寰居民意見下向食環署提倡，故天寰業主委員會對此甚為不滿。

位於啟德的天寰，旗下業主委員會昨日(13日)向各業戶發信，指於2月下旬得悉區議員向食物環境衛生署提倡於發展政府、機構或社區用地「1J1」興建濕街市，惟由於興建濕街市地點毗連天寰，加上區議員於沒有諮詢天寰居民意見下向食環署提倡，故天寰業主委員會對此甚為不滿。

天寰業主委員會經商討後，決定約見九龍城區議員張景勛及林博商議及表達意見，定於下周四(21日)晚上7時30分於天寰會所與二人會面，通告邀各業戶預留時間出席提出意見，強調「更多人的參與及關注才會更有成效」。