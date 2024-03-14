不滿倡鄰地起街市冇諮詢 啟德天寰業主委員會約見區議員

位於啟德的天寰，旗下業主委員會昨日(13日)向各業戶發信，指於2月下旬得悉區議員向食物環境衛生署提倡於發展政府、機構或社區用地「1J1」興建濕街市，惟由於興建濕街市地點毗連天寰，加上區議員於沒有諮詢天寰居民意見下向食環署提倡，故天寰業主委員會對此甚為不滿。
天寰業主委員會經商討後，決定約見九龍城區議員張景勛及林博商議及表達意見，定於下周四(21日)晚上7時30分於天寰會所與二人會面，通告邀各業戶預留時間出席提出意見，強調「更多人的參與及關注才會更有成效」。
區議員稱可解決「跨區買餸」問題
九龍城區議會網站顯示，轄下食物環境衞生委員會於上月20日舉行的第二次會議，四名區議員張景勛、林博、何華漢、梁婉婷提交文件，倡議政府在啟德區「1J1」用地興建大型公眾街市，以一地多用的形式增加民生配套設施，解決人口增加帶來民生需求，並促請政府採用創新式街市的管理方式經營，以配合起動九龍東計劃中的「發展智慧核心商業區」政策目標。他們指隨著區內私樓、房協公屋、簡約公屋和2B一帶相繼動工，啟德發展住宅人口預計2026年會上升至128,000人，現時區內民生基本配套設施缺乏，只有晴朗商場一個小型街市，令不少啟德居民需要「跨區買餸」。
食環署文件回覆指，在考慮是否興建公眾街市時，要充分評估需求和成本效益，以及確保公共資源用得其所。研究興建新公眾街市時，政府考慮的因素包括該區的人口組合、社區需要、附近街市設施，以及新鮮糧食零售店的數目等。食環署亦正致力在新公眾街市和街市現代化計劃下全面翻新／重建的街市採用全新的管理模式，以提升管理水平和改善街市服務。