不滿遭貓抓傷涉施虐致死 44歲雙程證男子囚10星期

虐待貓隻或將牠食用，均屬罪行，一男一女昨分別被判囚10個星期和4周獲緩刑。其中一名44歲男子疑因不滿被兒子所飼養的貓隻抓傷，將貓大力擲地，其後牠傷重死亡，被告昨在西九龍裁判法院承認殘酷對待動物罪，判監2個月2星期。

署理主任裁判官香淑嫻直斥被告手法殘暴，貓抓人屬正常不過，亦不見被告受嚴重傷害，認為被告根本沒有需要用力投擲貓隻，行為屬發洩。香官又指，貓隻一般從高處跳下也可安然無恙，經被告之手卻於短短數呎距離致命，被告何等用力可想而知，法庭必須向社會傳達訊息，不容殘暴對待動物，判監是唯一選擇，考慮到被告主動報警及認罪，作出有關判刑。

44歲被告張明成，報稱無業，於2020年持雙程證來港，與母親、胞姊及17歲兒子同住在深水埗福榮街一單位，並飼養了一隻13個月大家貓。被告與兒子今年初就是否繼續飼養該貓起爭執，其後被告被貓抓傷時，將貓大力擲落地，貓隻倒地流血，被告事後主動報警，貓隻最終傷重死亡，獸醫驗出家貓有多處骨折。被告警誡下指，擔心家貓長大後會變得危險，擬將其放走，惟兒子不同意而起爭執。

59歲婦擬煮貓隻判監4周獲緩刑

另外，報稱任職小販的59歲女子張蘭嬌擬烹調貓隻食用，昨在西九龍裁判法院承認一項「屠宰狗隻或貓隻作食物」罪，判監4星期，緩刑2年。署理主任裁判官香淑嫻指，文明社會不容屠宰貓隻，驗屍結果顯示涉案貓隻無嚴重外傷，與被告所說貓隻被車撞死不符；考慮到無證據證明被告親手殺貓，加上認罪，判處緩刑。

案發在3月，被告鄰居發現被告在深水埗白田邨住所內，擬屠宰一隻貓，於是報告。警員到場發現被告住所內一個膠桶內，浸著一具貓屍。被告在警誡下指，貓隻是在北河街被車撞死後，她撿回家中擬烹調食用。