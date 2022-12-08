不滿2個月內3度遭警查身份證 20歲青年申司法覆核

一名居住在筲箕灣區的20歲青年，報稱在10月至11月期間，3度於街頭遭警員截查身分證。青年指，警員無提供任何合理原因，認為根據《警隊條例》中訂明「合理地相信」及「行動可疑」的說法過於廣闊及模糊，並認為《條例》違憲及侵反基本自由，入稟要求法庭就「行動可疑」作出定義，或警員在截查時須提供合理因由。

曾向投訴警察課投訴

申請人在自行撰寫的入稟狀指出，他在10月及11月期間，於筲箕灣區街頭3度遭警員截查身分證，但警員均無提供合理因由，亦無向申請人作搜查。申請人指，因擔心須負刑責，未有拒絕警員要求，但曾向投訴警察課作出投訴。

申請人指出，警員作出截查時無提供任何合理因由，某程度上被截查人士是遭拘留一段時間，因此違反基本人權的自由。申請人又指，被警員截查時，警員無向他作出搜查，而事實上申請人亦無攜帶任何武器，身上只有1枝原子筆。申請人認為警方缺乏合理理據證明其有可疑，以致警方為防止任何罪行而截查申請人。

根據《警隊條例》第54(1)，警務人員發現任何人行動可疑，可截停該人要求他出示身分證明文件以供查閱；而根據《公安條例》第49(1)，警務人員合理地相信為防止、偵察或調查任何罪行而有需要，可要求任何人出示身分證明以供查閱，任何人不遵從要求，即屬犯罪。