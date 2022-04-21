不良營商｜涉威嚇繳巨款報溝女課程 網紅「鬼王」被捕

一名32歲男子在網上平台銷售「溝女課程」，有受害人支付3萬元入會費後，再被威迫額外繳交10萬元的形象改造費，否則其影片會被上載至互網發布，因擔心身份曝光被迫就範。海關昨拘捕涉案男子，涉以「誤導性遺漏」及「具威嚇性的營業行為」的不良營銷行為，違反《商品說明條例》，是海關首次偵破利用不良營商手法售賣交友訓練及諮詢服務。消息指，該名被捕男子是以教授「溝女秘訣」為名的網紅KOL「鬼王」。

據指，涉案男子透過網上銷售約會技巧已兩、三年，今年初起透過YouTube發布短片作宣傳。有人擬參加相關課程，支付3萬多元入會費，其後再被要求額外付10萬元購買形象改造服務，否則不會再向其傳授技巧。受害人初時拒絕接受，惟被對方威脅會在網絡上發布2人早前會面片段，因擔心身份曝光被迫就範。消息指，受害人為二十多歲大學生，由於急於結識異性，在2至3月期間參加課程。

海關接獲市民舉報，經調查後，昨拘捕一名32歲男子，並在該男子的住所內，搜出一批通訊用的手機教學課程器材，調查仍在進行中。海關不良營商手法調查組指揮官楊郁文指，今次是首次以不良營商手法調查銷售交友訓練及諮詢服務拘控，而被捕男子用網紅身份作招徠，聲稱以獨門心法及約會技巧教授如何溝女。他又形容被捕男子手法卑劣，利用他人急於交友的心態，收取巨額學費。海關呼籲消費者，特別是年輕人，不要因為急於交友而倉促購入約會技巧訓練服務，以免招致損失。