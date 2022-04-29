不良營銷｜疑女傭有傳染病 違商品說明 42歲中介女職員被捕

僱傭中介疑向顧客隱瞞女傭有傳染病，並涉拒絕提供女傭的驗身報告；在該外傭受聘並於僱主家中工作一段時間後，僱主才知悉對方對某些具傳染性病毒測試結果為陽性。海關經調查後，將一名42歲僱傭中介公司女職員拘捕，涉嫌違反《商品說明條例》。案件仍在調查中，被捕女子現正保釋候查。

涉事僱傭中介公司位於旺角荷李活商業中心。案中事主因對家庭成員的身體健康非常重視，在與中介公司簽訂合約時，已向中介公司職員表明所聘的外傭的驗身結果必須無問題，其後事主亦曾多次追問外傭驗身結果，負責女職員均回覆無問題，但卻以各種理由拒絕提供驗身報告供事主查閱。其後，外傭抵港到事主家中工作一段時間後，事主才取得相關驗身報告，指外傭就某些具傳染性的病毒測試結果為陽性，與女職員聲稱不同，於是向海關舉報。

海關昨展開行動，到僱傭中介公司拘捕該名42歲女職員，並檢走僱傭中介公司一批與案有關的文件。海關不良營商手法調查第一組高級督察謝子聰表示，女職員涉向顧客作出虛假聲稱，表示其準備聘請的家庭傭工驗身結果一切正常，與事實不符。事主知悉女傭驗身報告後，受到極大困擾，幸家庭並未受到有關病毒感染。

謝子聰稱疫情影響下，外傭供應緊張，理解僱主心急請外傭，但提醒簽合約前問清楚細節並細心閱讀合約條款，並按需要向中介公司清晰表達要求，及寫在合約條款細則。如發現有違反《商品說明條例》的情況，可向海關舉報。

任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。