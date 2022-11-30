不良營銷｜79歲長者疑被威嚇碌逾10萬買藥材 銅鑼灣時富大藥房3職員被捕

再現藥房涉嫌遺漏說明計價單位，並先把中藥磨粉後索天價不良營商手法案件！年長受害人被碌卡逾10萬元不肯簽帳，更被阻離開和要求除下手上名貴手錶。海關今拘捕3名男職員，並呼籲臨近聖誕，提醒市民消費要小心，並尤其要關心身邊長者。

有人喝令事主除下名貴手錶才准離開

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官曾凱婷交代案情，指今年7月接獲舉報，一名79歲伯伯到銅鑼灣時代廣場對開的時富大藥坊打算以數百元購買一些保健產品，交出信用卡後，被自稱為註冊中醫的職員游說購買一款藥材，職員把藥材磨粉，並刷其信用卡收款10萬7,800元，事主簽帳時始發現被索天價藥材，超出預期200倍，並多番追問計價單位，店員才指稱有關藥材以錢計而非以斤計算，又以藥材已磨粉為由，強迫事主購買。受害人不肯就範，打算離開藥店時，另外兩名男職員阻止，有店員喝令他除下手上名貴手錶。