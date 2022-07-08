不足一年 5女性工作者染愛滋病毒 防護中心稱情況不尋常

本港感染愛滋病毒(HIV)和確診愛滋病(AIDS)人數一直維持低水平。惟衛生署衛生防護中心最新發現，自去年8月起至上月有5名中年女性工作者染愛滋病毒，大部分曾在油尖旺和深水埗提供服務。中心呼籲曾進行不安全性行為人士應及早接受愛滋病毒抗體測試。有性工作者支援組織對短時間內出現多宗個案感突然，相信疫情下生意難做，部分性工作者或為吸引顧客而冒險，不要求顧客使用安全套。

衛生防護中心表示，留意到自去年8月開始，涉及女性工作者新感染愛滋病毒的人數異常增加，至今涉及5名年齡介乎51至63歲的女性，大部分曾於油尖旺和深水埗區提供性服務。其中一人曾出現發燒及紅疹的急性感染症狀，經醫生懷疑後檢測發現，其餘則自行檢測後發現。根據流行病學調查，目前未發現有關個案涉及共同感染源頭。所有病人情況穩定，正接受愛滋病毒治療和護理。

衛生防護中心公共衛生服務處主任黃加慶形容情況「絕無僅有」，稱過往數百名性工作者都未出現一宗感染個案。他呼籲曾進行不安全性行為的人士，應及早接受愛滋病毒抗體測試。政府將透過機構網絡加強檢測及輔導服務，提高女性工作者的警覺，並針對男顧客加強預防措施，包括提供流動愛滋病毒測試服務及免費派發安全套。

團體憂受同一名顧客感染

性工作者支援組織「紫藤」發言人李小姐表示，過往10年外展工作只發現過一宗性工作者感染愛滋病毒的個案，得悉短時間內已有5宗新感染個案後都「打咗個突」，估計這數名性工作者或受同一名顧客感染。她又指，性工作者都對愛滋病毒、性病等已有很高的安全意識，包括定期做愛滋病毒檢測；估計疫情下生意難做，部分人或為吸引顧客而冒險，不要求顧客使用安全套。

感染及傳染病科醫生林緯遜指，一般患者感染愛滋病毒後，病毒量會在數星期後達高峰，出現急性感染症狀，傳播病毒的風險亦較高；病毒量隨後會回落，若沒有接受治療，有機會變為愛滋病和相關併發症，潛伏期由數個月至數年之久，重申雖然愛滋病未可根治，但已有藥物控制病情。