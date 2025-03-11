世代不同潮語生隔閡 學生企業家研發桌遊望打破代溝

科技高速發展，資訊瞬息萬變，不同世代生活習慣、價值觀，甚至溝通語言亦瞬變，導致容易因不認識、不理解而產生代溝。有學生公司搜羅不同年代潮語並設計成桌遊，望打破老友記與年輕人之間的隔閡，讓潮語不再只局限在自己的年代。

由天主教郭得勝中學學生所組成的學生公司「昔世代(Gen Sigma)」，分別在大圍及旺角等地區訪問了逾200位老友記及年輕人，創造出一款鼓勵年輕人和長輩共同遊玩、提供多人語言交流的桌上遊戲「潮sup!」，共30款60張不同年代的潮語卡，如舊時代有「該煨」(陰功、活該、倒霉)、「搵老襯」(搵笨)，新時代有「FIRM」(讚的意思，給人一個確實、肯定的感覺)及「EMO」(emotional damage縮寫，代表憂鬱、焦慮、煩躁情緒)；再須抽出配合時代之物遊戲卡如紅膠豬錢罌，場地遊戲卡，由玩家串連故事，藉遊戲促進不同年代人的交流和溝通。

公司行政總裁的學生企業家張麗瑩表示，最初構思緣於去年參加的義工活動，一位老友記指感覺自己變老的瞬間，是發現已不太知道社會流行些甚麼。她希望透過遊戲作切入點，讓更多年輕人認知以前年代，並發掘出長者「潮」的一面，多一個途徑學習新世代的潮語，令雙方拉近關係，輕鬆交流，不致出現雞同鴨講情況。

「昔世代」設計的桌遊「潮sup!」，在非牟利機構青年成就香港部(JAHK)主辦，滙豐銀行慈善基金支持的HSBCxJA青年創業體驗計劃「創意市集」中，獲「最佳商品獎」冠軍。「創意市集」於上周末在啟德零售館舉辦，透過讓中學生親身實踐，體驗創業創意市集兼比賽。今次有逾1,800名14至18歲中學生組成75間學生公司，創作出社會關心議題的產品。