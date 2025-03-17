世界互聯網大會亞太峰會下月港舉行　孫東稱體現香港創科合作樞紐

孫東指現時香港正全力打造國際創新科技中心，形容對未來創科產業的發展已進入快車道，人工智能、數據、機械人等被列入重點發展範疇。（港台圖片）

世界互聯網大會亞太峰會，將於4月14至15日首度在香港舉行，創新科技及工業局局長孫東早上在北京出席新聞發布會。他表示大會選址香港作為2025年亞太峰會的主辦城市，正好體現香港是環球創科合作的樞紐，外界傳統上認為香港是金融中心、貿易中心、航運中心，現時香港正全力打造國際創新科技中心，形容對未來創科產業的發展已進入快車道，人工智能、數據、機械人等被列入重點發展範疇。

任賢良：香港是連接亞太地區與世界各地的重要橋梁

世界互聯網大會秘書長任賢良表示，人工智能大模型DeepSeek的推出，刷新全球對人工智能的既有認知，賦予各行各業前所未有的創新空間與發展動力。