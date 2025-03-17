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2025-03-17 12:40:00

世界互聯網大會亞太峰會下月港舉行　孫東稱體現香港創科合作樞紐

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孫東指現時香港正全力打造國際創新科技中心，形容對未來創科產業的發展已進入快車道，人工智能、數據、機械人等被列入重點發展範疇。（港台圖片）

孫東指現時香港正全力打造國際創新科技中心，形容對未來創科產業的發展已進入快車道，人工智能、數據、機械人等被列入重點發展範疇。（港台圖片）

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世界互聯網大會亞太峰會，將於4月14至15日首度在香港舉行，創新科技及工業局局長孫東早上在北京出席新聞發布會。他表示大會選址香港作為2025年亞太峰會的主辦城市，正好體現香港是環球創科合作的樞紐，外界傳統上認為香港是金融中心、貿易中心、航運中心，現時香港正全力打造國際創新科技中心，形容對未來創科產業的發展已進入快車道，人工智能、數據、機械人等被列入重點發展範疇。

任賢良：香港是連接亞太地區與世界各地的重要橋梁

世界互聯網大會秘書長任賢良表示，人工智能大模型DeepSeek的推出，刷新全球對人工智能的既有認知，賦予各行各業前所未有的創新空間與發展動力。

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今次峰會將圍繞人工智能大模型的發展、技術創新降低成本等議題進行交流。

任賢良說，香港是連接亞太地區與世界各地的重要橋梁，其中香港生成式人工智能研發中心，在上月發布首個人工智能大模型，並計劃未來成立人工智能研發院，認為現時在港舉辦世界互聯網大會亞太峰會是恰逢其時。

為期兩天的峰會將於灣仔會展召開，將以「數智融合引領未來，攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，期間舉辦多場論壇，亦會涵蓋數字金融、數字政府與智慧生活等題目，預計將吸引逾千名海内外與會者，多間國際組織、各國政府部長及重要企業代表出席。

原文刊登於 香港電台

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