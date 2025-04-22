世界地球日2025｜中電與餐飲及工商業攜手　以可再生能源證書減碳50噸

今日(22日)是世界地球日，中華電力有限公司響應主題「地球力」，集結各界力量推動可再生能源發展，與23個餐飲及工商客戶合作，透過認購中電「可再生能源證書」抵銷他們今日在業務營運上與用電相關的碳排放。參與機構總共認購了接近13萬度可再生能源電量，相等於減少了約50噸二氧化碳排放量。

敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍十分支持活動，他指出集團著重可持續發展，我們已連續五年認購中電『可再生能源證書』，幫助集團減低營運上的碳排放。希望大家都一齊節能減碳，支持香港於2050年前實現碳中和。」同樣響應活動的台式餐廳「那個」負責人黃嘉健則表示：「我們致力提升營運上的能源效益，觀塘新分店便採用了全電廚房，不單為同事提供更舒適的工作環境，亦有助節省能源開支。今日透過認購中電『可再生能源證書』，為我們九龍和新界七間餐廳抵銷了在用電上的碳排放，希望這活動能起帶頭作用，令更多餐飲業界的朋友投身低碳餐飲。」