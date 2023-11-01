世界場地越野車錦標賽下周六中環海濱舉行 屆時分階段封路

FIA 世界場地越野車錦標賽香港站 年終賽於本月 11 及 12 日於中環海濱活動空間一帶舉行，為活動首度在香港舉辦。由本月10日下午2時至13日早上6時，會場附近一帶的道路將會封閉，受影響的範圍包括耀星街及龍和道部分路段，屆時中環、金鐘及灣仔一帶將實施的臨時交通安排。

大會表示，賽事期間使用部分道路作為臨時賽道，為保障賽車人員及觀眾安全，以及達致人流管制的要求，大會需沿賽道安裝看台、觀眾圍欄及其他臨時設施，並在賽區內建設臨時維修賽道和活動空間等。相關的安裝工程將在今日起分階段在晚上進行，賽後的拆卸工程亦會分階段進行，預計本月 17 日早上 6 時完成。