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2024-03-20 16:46:02

世界幸福排名2024｜芬蘭7連冠　香港跌4位排86　兩岸三地最低

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聯合國本年度「世界幸福報告」，香港下跌4位排86。(資料圖片)

聯合國本年度「世界幸福報告」，香港下跌4位排86。(資料圖片)

香港人幸福感又倒退！聯合國的資助機構「可持續發展解決方案網絡」發表2024年度「世界幸福報告」，為143個國家及地區評分，結果顯示芬蘭連續7年成為世界上最幸福國家，至於本港今年排86位，比去年足足跌了4位，在兩岸三地中排名最低。

聯合國本年度「世界幸福報告」，香港下跌4位排86。(網上截圖) 今年排10位的國家或地區，當中芬蘭連續7年成為世界上最幸福國家。(網上截圖)

內地升4位排名60   台灣排31

該報告是根據國內生產總值、預期壽命、生活自由、社會援助、清廉印象等多因素評分。今年排10位的國家或地區分別為芬蘭、丹麥、冰島、瑞典、以色列、荷蘭、盧森堡、瑞士以及澳洲；而在亞洲國家及地區中，排名最高是新加坡，位列30，台灣排31、日本排51、南韓排52，至於中國內地則排60位，較去年升4位。

美德首跌出20大   阿富汗連續5年「最不幸福」

報告顯示，由於30歲以下美國人的幸福感大幅下降，美國排名首度跌出前20，由去年15位跌至今年的23位；德國同樣跌出前20，位列24。戰事膠著的俄羅斯及烏克蘭，排名同樣下跌，分別排72及105，印度就排126位。至於阿富汗連續5年成為全球最不幸福國家，排名最低。

十大全球最幸福國家/地區名單

  1. 芬蘭
  2. 丹麥
  3. 冰島
  4. 瑞典
  5. 以色列
  6. 荷蘭
  8. 盧森堡
  9. 瑞士
  10. 澳洲
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