世界幸福排名2024｜芬蘭7連冠　香港跌4位排86　兩岸三地最低

該報告是根據國內生產總值、預期壽命、生活自由、社會援助、清廉印象等多項因素評分。今年排10位的國家或地區分別為芬蘭、丹麥、冰島、瑞典、以色列、荷蘭、挪威、盧森堡、瑞士以及澳洲；而在亞洲國家及地區中，排名最高是新加坡，位列30，台灣排31、日本排51、南韓排52，至於中國內地則排60位，較去年升4位。

美德首跌出20大 阿富汗連續5年「最不幸福」

報告顯示，由於30歲以下美國人的幸福感大幅下降，美國排名首度跌出前20，由去年15位跌至今年的23位；德國同樣跌出前20，位列24。戰事膠著的俄羅斯及烏克蘭，排名同樣下跌，分別排72及105，印度就排126位。至於阿富汗連續5年成為全球最不幸福國家，排名最低。

十大全球最幸福國家/地區名單