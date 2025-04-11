世界技能大賽培訓基地啟用 成「人才搖籃」 建造業議會 全力培育新星奪佳績

運動員視參加奧運，競逐各獎項為殊榮，技能界亦有堪比「奧運會」的世界技能大賽（世賽），該賽事由世界技能組織每兩年舉辦一次，來自世界各地不同技能的精英將聚首一堂，施展渾身解數競逐多項不同技能的「世一」寶座。建造業議會（議會）自1997年起，已派出業界不同技能的精英參加這項國際大型職業競賽，下屆世賽於明年9月在上海舉行，為讓本地建造業界新星能於賽事獲取佳績，議會特別為不同技能項目設立培訓基地，務求讓本地選手於國際舞台上展示最佳技術，閃耀國際舞台，為港爭光。 建造業議會明年將派員參加世界技能大賽的砌磚、家具製作、混凝土建築、細木、油漆及裝飾、管道及製暖、鋪瓦及焊接8個建築相關項目賽事。議會為讓學員能全力備戰，正陸續設立各技能項目的培訓基地，其中油漆及裝飾和管道及製暖兩大技能項目的培訓基地率先揭幕。 培訓基地揭幕儀式分別請來建造業議會主席何安誠教授工程師、議會執行總監鄭定寕工程師、香港建造學院院長楊文武博士、香港水喉潔具業商會理事長劉利年先生、香港油漆業商會會長陳基裘先生、發展局代表及業界領袖等出席。

模擬比賽場地 以賽促教培訓實戰能力 何安誠教授工程師致辭時表示，議會自1997年首次參賽至今，歷屆共獲7面優異獎牌，賽事不乏舉辦國的領導人親臨比賽場地，可見賽事的重要性。為讓參賽選手取得勝利，除了專家和訓練員的教導，良好的訓練環境和配套亦同樣重要。故議會特別為各比賽項目設立培訓基地，為選手提供設備完善的訓練場地，除參考內地的培訓基地，並「還原了」往屆世賽場地和提供兩大項目於2024年法國里昂賽事的賽題模組，以及添置提供世賽指定的工具，更請來上屆的參賽選手指導各候選選手，讓他們盡快熟習比賽環境、賽事規則、可能出現的突發狀況等，以便選手於正式比賽能有更出色的臨場表現，全力爭取獎牌。議會並將於兩個月內，為其他比賽項目設立培訓基地，相信培訓基地將成為本地技能人才的搖籃。

議會特別請來香港建造學院助理院長（培訓）温漢池博士工程師，與2024年世界技能大賽兩位參賽選手對談，參加管道及製暖項目的陳晉廷（Ivan）指，參賽時會遇到一些很獨特的物料，供暖系統也是香港選手甚少接觸的項目，遇到問題便要靠即時應變調整策略，務求減少所受影響爭取最好成績。參加油漆及裝飾項目的吳雲帆（阿帆）則難忘到內地集訓，與當地一位女學員比試畫正方形時他連輸10次，深感天外有天，為了取勝他練習到凌晨2時，再比試時終取得勝利。揭幕禮並舉行了2024年選手及2026年參賽學生傳承儀式，兩位選手更即場為建造業新星解惑，有學員問比賽感到壓力時如何保持冷靜，阿帆指除了個人應變能力外，最重要是完全相信和服從師傅的指示。亦有學員問在比賽中遇到特殊情況如何減少影響？Ivan建議可配帶耳塞參賽，在賽事前盡量預先想出所有可能出現的突發情況和解決方案，就算出現突發情況也可從容面對。