世界技能大賽4項目香港代表首參賽 烘焙選手︰無前人經驗 自由創作可無限大

被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」，將於9月在法國里昂舉行，香港代表團派出歷來最強陣容，由38名技能精英參與33個比賽項目，與各地年輕選手比併專業技能。今屆世界賽事中，有四個項目是香港隊首次派出選手參加，包括「烘焙」、「酒店款待」、「飛機維修」和「軌道車輛技術」。其中，「烘焙」項目選手郭承璁（Jeff）是國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝文憑課程畢業生，Jeff表示沒有前人的參賽經驗反而令他感到有更大的創作和發揮空間，爸爸對他能代表香港出賽大感驕傲，他將竭盡所能取得佳績，期望將來子隨父業成為出色的廚師，亦期待將法國的比賽得著帶回港向師弟妹分享。
各式麵包所需技術各有不同
喜歡烘焙的Jeff分享，由於爸爸是一名廚藝了得的廚師，從小受薰陶，愛看烹調影片，尤其鍾情自製麵包。他表示，善用不同的酵母品種和發酵時間可製出不同風味的麵包，過程和成品變化多端且可塑性高，令他大感興趣。各式麵包所需的專業技術各有不同，Jeff現正密集式訓練製作不同麵包的手藝，以經典法式長棍包為例，製作時要盡量保留麵糰內的空氣，使麵包發酵後更外脆內軟兼氣孔均勻分布；至於健康界「新星」酸種麵包對技術的要求相當高，Jeff指出由於這款麵包無添加僅用麵粉、鹽和水作純天然發酵，能精準控制溫度和濕度是成功的關鍵。
港首次參賽的「飛機維修」項目 Jason︰感謝公司全力支持
至於港隊另一個首次參賽的「飛機維修」項目，由黃富東（Jason）代表香港參賽，Jason期望在國際舞台上展現香港技術專才的實力。畢業於香港專業教育學院（IVE）飛機維修工程高級文憑課程的Jason，現於本地飛機工程公司擔任初級飛機維修員。「飛機維修」項目要求選手對各型號的飛行器進行技術故障排除、維修和保養。身兼職場新人和參賽選手雙重身份，Jason感謝公司在他備戰期間的全力支持，包括彈性安排工作時間和提供專業設備供其練習。
期待與世界各地的年輕專才交流學習
談到選擇飛機維修作為職業時，Jason分享他從小就對工程感興趣，能夠從事保障飛行安全的工作，讓他充滿使命感和成就感。他目前的工作主要負責維修和保養機艙內部部件，涵蓋駕駛艙、行李架、機艙洗手間、座椅、門窗和緊急逃生設備等，確保所有設備運作順暢。Jason的專業技術備受肯定，尤其在飛機維修中需要高度精準度的金屬接合方面表現出色，熟練掌握鉚釘安裝、鑽孔和接合等工序，獲得公司師傅的高度評價。他表示，能夠參與「技能界的奧林匹克」機會難得，期待與世界各地的年輕專才交流學習，並向國際社會展示香港技術人才的專業水平，希望這經驗有助他日後發展成優秀的「飛機醫生」，貢獻飛機工程行業。
1997年起參賽至今累計奪3金1銀5銅
由世界技能組織舉辦兩年一度的「世界技能大賽」是全球最具規模的技能比賽，旨在提升技術水平及推廣職業技能，並為選手及評判專家提供技術交流機會。香港代表團於上周五（8月16日）的授旗禮誓師出發，教育局局長蔡若蓮擔任主禮嘉賓，法國駐港澳總領事館文化、科學和教育副領事Camélia AISSAT女士亦應邀出席。「世界技能大賽」參賽選手為職業訓練局（VTC）、建造業議會和製衣業訓練局合辦的「世界技能大賽香港代表選拔賽」的優勝者，以及經多輪評核中挑選出來的香港代表。香港自1997年首次參加「世界技能大賽」，至今已累積3金、1銀、5銅及71個優異獎章的佳績。