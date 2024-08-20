世界技能大賽4項目香港代表首參賽 烘焙選手︰無前人經驗 自由創作可無限大

被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」，將於9月在法國里昂舉行，香港代表團派出歷來最強陣容，由38名技能精英參與33個比賽項目，與各地年輕選手比併專業技能。今屆世界賽事中，有四個項目是香港隊首次派出選手參加，包括「烘焙」、「酒店款待」、「飛機維修」和「軌道車輛技術」。其中，「烘焙」項目選手郭承璁（Jeff）是國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝文憑課程畢業生，Jeff表示沒有前人的參賽經驗反而令他感到有更大的創作和發揮空間，爸爸對他能代表香港出賽大感驕傲，他將竭盡所能取得佳績，期望將來子隨父業成為出色的廚師，亦期待將法國的比賽得著帶回港向師弟妹分享。

各式麵包所需技術各有不同

喜歡烘焙的Jeff分享，由於爸爸是一名廚藝了得的廚師，從小受薰陶，愛看烹調影片，尤其鍾情自製麵包。他表示，善用不同的酵母品種和發酵時間可製出不同風味的麵包，過程和成品變化多端且可塑性高，令他大感興趣。各式麵包所需的專業技術各有不同，Jeff現正密集式訓練製作不同麵包的手藝，以經典法式長棍包為例，製作時要盡量保留麵糰內的空氣，使麵包發酵後更外脆內軟兼氣孔均勻分布；至於健康界「新星」酸種麵包對技術的要求相當高，Jeff指出由於這款麵包無添加僅用麵粉、鹽和水作純天然發酵，能精準控制溫度和濕度是成功的關鍵。