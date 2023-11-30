世界數碼競爭力2023｜香港排全球第九遜新加坡，保護私隱再度包尾。

世界各國提倡創新科技發展，有機構就數碼競爭進行統計評分，在全球64個主要國家及經濟體中，香港排名第十，較去年下降一位，當中「保護私隱」一環，連續第二年包尾；而被視為競爭對手的新加坡排名則勝本港，於全球排名第三，位居亞洲排名第一。
瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）公布，《2023年世界數碼競爭力》排名，排名主要根據三大指標，包括知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來準備程度（Future Readiness）。排名主要根據三大指標，包括知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來準備程度（Future Readiness）。
香港個人私隱保護第二年排包尾
在全球64個主要國家及經濟體中，香港排名第10，較去年下跌一位。至於各細項中，香港在「科技」指標中取得全球第二，落後於指標中第一的新加坡；在「知識」方面，香港排名全球第六，較去年上升一位；「未來準備程度」則居於全球17位。
不過，香港部分細項指標繼續「跑輸大市」，表現最差的是法律對個人私隱的保護（Privacy protection by law content），香港在這項指標連續第二年蟬聯末座；政府處理網絡安全的能力位列第49，較去年再下跌一位；作公共教育的開支亦只排名50位。
世界數碼競爭力美國蟬聯榜首
但本港在PISA國際學生能力評估、寬頻用戶佔比、智能電話擁有率、高新科技專利均排首兩位及首三位；理科畢業生數目及高新科技出口亦排頭位，帶動本港整體排名打入十大。
至於榜首則由美國蟬聯，第二由荷蘭取得，新加坡全球排名第三，同時位居亞洲排名第一。而第四及第五位分別為丹麥及瑞士；近年台灣積極發展高新科技，今年亦排名第九位，較香港高一位。