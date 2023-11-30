世界數碼競爭力2023｜香港排全球第九遜新加坡，保護私隱再度包尾。

世界各國提倡創新科技發展，有機構就數碼競爭進行統計評分，在全球64個主要國家及經濟體中，香港排名第十，較去年下降一位，當中「保護私隱」一環，連續第二年包尾；而被視為競爭對手的新加坡排名則勝本港，於全球排名第三，位居亞洲排名第一。

香港個人私隱保護第二年排包尾

在全球64個主要國家及經濟體中，香港排名第10，較去年下跌一位。至於各細項中，香港在「科技」指標中取得全球第二，落後於指標中第一的新加坡；在「知識」方面，香港排名全球第六，較去年上升一位；「未來準備程度」則居於全球17位。

不過，香港部分細項指標繼續「跑輸大市」，表現最差的是法律對個人私隱的保護（Privacy protection by law content），香港在這項指標連續第二年蟬聯末座；政府處理網絡安全的能力位列第49，較去年再下跌一位；作公共教育的開支亦只排名50位。