世界新聞自由指數｜港新聞自由全球排名140　遜新加坡盧旺達等地

RSF今年對本港的評論與去年相近，均提及本港受《港區國安法》影響下，新聞自由受重挫，亦批評作為公共廣播機構香港電台由政府管理人員掌控。事實上，該指數由2002年開始，香港當時排名第18位，去年從80名暴跌至148位，而今年則在第140位，略為回升8位。但仍遜於排名129位的新加坡、排名131位的盧旺達、排名132位的菲律賓等地區。

今日（3日）為世界新聞自由日。無國界記者組織（Reporters Without Borders，RSF）發表年度世界新聞自由指數，香港於全球180個國家及地區中位列140位，較去年排第148名微升，與另外41個地區同被歸類為新聞自由情况「艱難」，包括墨西哥、新加坡、埃塞俄比亞、盧旺達、索馬里及柬埔寨等。

中國內地排名尾二

至於中國內地則成為排名尾二國家，排名179名，僅高於包尾的北韓。無國界記者組織認為，相關國家對新聞界的壓迫最為嚴重。而美國排名亦下跌3位，至第45位。主要是受訪新聞工作者仍對工作環境持否定態度，尤其普遍暴力事件，包括年內兩名記者被殺。全球僅有8個國家獲歸類為新聞自由情况良好，依次為挪威、愛爾蘭、丹麥、瑞典、芬蘭、荷蘭、立陶宛及愛沙尼亞。

無國界記者組織今年特別提及「不實資訊產業」對新聞界的影響，例如人工智能工具被人利用產生虛假資訊，動搖優質新聞工作者的地位，令新聞行業變得脆弱。RSF指，「不實資訊產業」大規模傳播竄改內容，又以人工智能工具「Midjourney」為例，指其可生成超高解析度的圖像，提供越來越可信且無法檢測的虛假照片，包括早前曾在網絡流傳的美國前總統特朗普被警員抬走等「相片」。