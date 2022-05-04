世界新聞自由指數 香港排名急跌至第148

昨日是「世界新聞自由日」，無國界記者組織(RSF)公布2022「世界新聞自由指數」，香港排名由去年80位急跌至第148名，有紀錄以來最低，指數為41.64，列為「有困難」(difficult)級別。中國的指數為25.17，排第175名，較去年上升兩位，被歸類在「非常嚴重」級別。

無國界記者組織評估180個國家或地區的新聞自由指數，今年採用5項新指標編算指數，政治脈絡、法律架構、經濟脈絡、社會文化脈絡與安全性，並按狀況及排名劃分成五個等級，指數85至100分表示新聞自由狀況為「好」(good)、70至85分為「滿意」(satisfactory)、55至70分為「有問題」(problematic)、40至55分為「困難」(difficult)、0至40分為「非常嚴重」(very serious)。

組織指，《蘋果日報》及「立場新聞」於去年停刊，另外一批小規模運作的傳媒亦因法律風險而停運，去年亦有一批新聞工作者涉及國安罪行被捕。RSF認為，《港區國安法》條文模糊，只要任何記者的工作範圍涉及香港，即使身在香港境外，也受該法管轄。今年指數首3名為北歐國家，分別是挪威、丹麥和瑞典，最尾3位則依次為北韓、厄立特里亞和伊朗。